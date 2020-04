Ne znate što bi za ručak? Evo par odličnih recepata iz šalice

U par minuta napravite ručak za jednu osobu:

Mini pizza

Foto: Image via Bigger Bolder Baking

Sastojci:

4 žlice brašna

1/8 žličice praška za pecivo

1/16 žličice sode bikarbone

1/8 žličice soli

3 žlice mlijeka

1 žlica maslinovog ulja

1 žlica umaka od rajčice

1 puna jušna žlica nasjeckane mozzarelle

5 mini feferona

1/2 žličice suhog začinskog bilja (može i bosiljak ili origano)

Pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbonu i sol u šalici. Dodajte mlijeko i ulje pa sve zajedno pomiješajte. Nema veze ako tijesto ispadne malo grudasto. Posolite umak od rajčice i rasporedite ga po površini tijesta.

Pospite na vrh sir, dodajte feferone i suho bilje.

Mikrovalnu pećnicu namjestite na 1 minutu i 10 sekundi ili 1 minutu i 20 sekundi; dok se tijesto ne digne (vrijeme se temelji na mikrovalnoj pećnici od 1200 W pa ga prilagodite svojoj).

Makaroni sa sirom

Foto: Image via Bigger Bolder Baking

Sastojci:

12 šalica malih makarona

1/2 šalice vode

1/2 šalice sitno nasjeckanog cheddar sira

sol i papar ili ljuti umak po želji, dodaje više okusa



U veliku vatrostalnu šalicu dodajte vodu i makarone (najmanje 2,5 šalice). Šalicu stavite na veliki tanjur (da zadrži vodu koja se prelije tijekom kuhanja). Makaroni bi trebali narasti do 1/3 ili najviše do 1/2 šalice. Mikrovalnu stavite na najjače na 1 minutu. Izvadite šalicu i promiješajte makarone, pazite da odlijepite one koji su na dnu.

Vratite u mikrovalnu na još 1 minutu i ponovo promiješajte. Tijekom ove druge minute voda ima tendenciju da se prelije pa ako izađe puno vode, dodajte. Makaroni bi trebali biti gotovo kuhani nakon dvije minute, a većina tekućine bi trebala bi ispariti, a makaroni ostati vlažni. Kuhajte ih još dvaput po 30 sekundi miješajući. Ako se jako osuše, dodajte žlicu vode i prokuhajte još pola minute..

U zadnjih 30 sek. dodajte sir i miješajte dok se potpuno ne otopi i ravnomjerno prekrije makarone. Po želji dodajte sol, mljeveni crni papar ili ljuti umak. Jedite odmah.

Kolač od čokolade

Foto: Image via Bigger Bolder Baking

Sastojci:

3 žlice brašna

3 žlice šećera

2 žlice kakaa u prahu

1/4 žličice praška za pecivo

Prstohvat soli, fakultativno

3 žlice mlijeka

3 žlice biljnog ulja

Ekstrakt prskanja vanilije, po želji

3 žlice čipsa od čokolade

U šalicu stavite brašno, šećer, kakao u prahu, prašak za pecivo i sol. Izmiješajte vilicom. Dodajte mlijeko, biljno ulje i vaniliju i miješajte dok smjesa ne postane glatka. Umiješajte čips od čokolade. Mikrovalnu pećnicu upalite na najveću temperaturu na 90 sekundi. Ostavite da se ohladi 2 do 3 minute prije jela.

Smrvljeni toast

Foto: Image via Bigger Bolder Baking

1 žlica maslaca

¼ šalice mlijeka

1 jaje, tučeno

¼ žličice mljevenog cimeta

¼ žličice bijelog šećera

¼ čajne žličice ekstrakta vanilije

2 kriške kruha, izrezane na kockice



U dnu velike šalice sigurne u mikrovalnoj otopite maslac, oko 30 sekundi. Šalicu premažite sa rastopljenim maslacem. Pomiješajte sa mlijekom, jajem, cimetom, šećerom i ekstraktom vanilije. U mliječnu smjesu dodajte komadiće kruha. Mikrovalnu pećnicu stavite na najvišu temperaturu i na 90 sekundi.

Kajgana

Foto: Image via Bigger Bolder Baking

Izmješajte u šalici dva jaja, zalijte s malo mlijeka i dodajte sol i papar, ponovno izmiješajte i stavite u mikrovalnu na dvije minute. Pospite sa sirom i začinskim biljem, .

Rolica s cimetom i datuljom

Foto: Image via Bigger Bolder Baking

Sastojci:

1/3 šalice + 1 žlica brašna

1/2 žlice praška za pecivo

1/8 žličice soli

1 žlica kokosovog ulja, rastopljenog

2 žlice + 2 žlice zgnječene banane

Punjenje:

2 datulje bez koštica (trebaju biti mekane)

1/2 žlice cimeta

Glazura

Grčki jogurt od vanilije

U šalici pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Dodajte kokosovo ulje i bananu. Miješajte dok se ne formira tijesto. Tijesto razvaljajte u kuglu. Stavite sa strane.

Za nadjev narežite datulje na komadiće i s pomoću vilice razvaljajte ih u pastu. Dodajte cimet i nastavite miješati dok se cimet ne umiješa u tijesto i dobijete pastu.

Pospite ravnu površinu sa brašnom i razvaljajte kuglu tijesta u duži pravokutnik. Stranice pravokutnika napravite ravno pomoću noža kako biste im lako odrezali rubove. Spojite sa razvaljanim tijestom i nastavite valjati u duži pravokutnik.

Preko razvaljanog tijesta rasporedite pastu od cimeta s datuljom. Tijesto preklopite na pola i razvaljajte u osovinicu tako da dobijete oblik rolice. Stavite u veliku namašćenu šalicu i u mikrovalnu pećnicu na jednu i pol do dvije minute. Izvadite iz mikrovalne i prelijte glazurom od grčkog jogurta. Poslužite vruće.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: U izolaciji pokušavaju napraviti sendviče kao iz McDonald'sa

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA - kuhar Ivan Pažanin: