Ne znate točnu veličinu svog grudnjaka? Izračunajte točno

Samo nekoliko žena zna točnu mjeru grudnjaka, a neke godinama nose pogrešnu veličinu, najčešće im je previše širok na leđima, a košarice su premalene.

Evo kako možete sami izmjeriti točnu veličinu svog grudnjaka bez da napuštate kuću

Zapamtite da se veličina grudnjaka mijenja tijekom života, zbog debljanja, gubitka kilograma, tjelovježbe, trudnoće i slično.

Kako biste odredili osnovnu veličinu grudnjaka, krojački metar se obavije oko leđa u liniji točno ispod grudi.

Dobivenom broju 65, 70, 75 odgovara dva centimetra manji i veći opseg od označenog. Tako veličina 70 odgovara izmjerenom opsegu 68 do 72 centimetra. Potom se mjeri veličina košarica, i to tako da se krojački metar postavi preko leđa (u visini kopče grudnjaka) preko bradavica do prsne kosti. Mjera se zatim usporedi s ranije izmjerenim opsegom ispod grudi. Ako je veći za 12 do 14 centimetara, tada odgovara košarica A, košarici B 14 do 16 centimetara, 16 do 18 za C.

Trebate isprobati isti grudnjak, ali u različitim veličinama. Pri tom trebate provjeriti dužinu naramenica, oblik košarica, koliko dobro grudnjak izgleda na leđima, prianjaju li košarice uz tijelo i je li traka ispod košarica sljubljena s prsnim košom.

Kad kupujete grudnjak, trebao biti biti dovoljno uzak da kad ga prvi put zakopčate na prvi red kopčica da ispod kopči možete ugurati dva prsta. S nošenjem će grudnjak olabaviti i rastegnuti se, pa ćete premještati kopčanje na drugi pa i treći red. Kad stignete do trećeg reda kopčica, ako pod gumu možete ugurati više od dva prsta onda morate kupiti novi grudnjak.

Ženama koje nose košarice A i B odgovarat će mekani grudnjaci bez žica. No, za veće grudi potrebni su grudnjaci sa žicom, ali važno je da se ne usijeca u kožu.

Bitno je pronaći grudnjak koji će odgovarati širinom i košaricama. Zbog toga bi žene trebale jednom godišnje provjeriti veličinu svojih grudi i obujam prsa.

