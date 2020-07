Rak je najokrutniji znak horoskopa

Ako misle da ste postupili krivo, Rakovi će se posvetiti tome da u vašem životu naprave kaos, tako da ljudi na koje se obruše nerijetko mogu imati osjećaj da će izludjeti

<p>Svi se mi razlikujemo jedni od drugih po nekim glavnim crtama ličnosti, no u nekim slučajevima te razlike mogu prijeći granicu podnošljivosti. Neke znakove horoskopa, tako, 'krasi' hladnoća i odrješitost, no neki baš mogu biti jako okrutni.</p><p>Možete li procijeniti koji su znakovi najokrutniji? </p><p>Poznavatelji horoskopa tvrde da su Rakovi najokrutnije osobe u usporedbi sa svim drugim znakovima. Ako misle da oko nečeg niste postupili ispravno, oni će vam to bez problema dati do znanja. Često će namjerno izdvojiti vrijeme za to da bi u nečijem životu stvorili kaos, tako da se ljudima koji s njima imaju posla nerijetko može činiti da će izludjeti. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako se horoskopski znakovi nose s radnim obavezama</p><p>Provest ćete puno vremena pitajući se u čemu ste pogriješili da ste ih naveli da se ponašaju tako prema vama, no ništa što ste učinili, zapravo, ne zavrjeđuje takvu reakciju. Osoba u znaku Raka koja ima okrutne namjere jednostavno zna kako doći do toga da poremeti vaš mir. </p><p>Čini se teško otkriti kako možete prepoznati takvu osobu prije nego vam se uvuče u život. Možda to možete iščitati iz načina na koji se ophode sa svojom obitelji, ili iz načina na koji razgovaraju s vama već u početku? No, odgovor je daleko lakši nego što mislite: Astrologija je sjajan alat za otkrivanje takvih osoba!</p><p>Evo zašto je horoskopski znak Rak najokrutniji u astrologiji: </p><p>To je u njihovoj prirodi Ne dajte se zavarati činjenicom da je riječ o vodenom znaku. Ovi lukavi ljudi napravili bi gotovo sve da se osjećate kao šugavo pseto ako im pružite priliku za to. Inače ih smatraju jednim od najzanimljivijih osoba te ljudima s kojima se lako sprijateljiti. No, to što su vodeni znak ne znači uvijek da su to emotivne i drage osobe. Njihove emocije mogu biti u rasponu od 'super slatkog' do 'ludo slanog'.</p><p>Rakovi mogu biti vrlo posesivne osobe i ako mislite da ih možete lako odmaknuti od sebe, zgrabit će vas svojim bolnim kandžama i stisnuti vas, sve dok im ne date valjani razlog za to zašto ste ih odlučili testirati. Ukratko, ako se osjećaju izdano, Rakovi mogu biti vrlo gnjevni i taj ćete gnjev itekako osjetiti. </p><p>Inače su zapravo suzdržani kad je u pitanju pokazivanje istinskih osjećaja. Ako se nađete u situaciji da pokušavate ući u vezu s Rakom, primijetit ćete vjerojatno koliko je visok zid kojim su se okružili i nećete ga moći 'srušiti', ako Rak ne povjeruje da mislite iskreno i da su vaše namjere dobre. Onog trenutka kad se osjeća napadnuto, Rak podiže svoj obrambeni se štit i uključuje se njegova divlja priroda.</p><p>Oni duboko u sebi znaju da će stvari završiti loše, no uvjereni su da to nije njihova krivica, već da morate platiti cijenu za to što ste prešli granicu. Rak se jednostavno ne boji posljedica svojih postupaka, ma koliko one velike mogle biti.</p><p>Ako ste osoba u znaku Raka, imajte na umu da, iako vaša kreativnost i strast prema ljudima mogu stvoriti dobre odnose, stvari mogu poći po zlu te se vaše najjače pozitivne strane ubrzo mogu pretvoriti u gadne mane. Na primjer, OJ Simpson - jedan od najpoznatijih ljudi u znaku Raka - bio je vrlo talentirani sportaš. No, svojim je talentima upravljao na pogrešan način i postao je vjerojatno jedan od najomraženijih ljudi u modernoj povijesti.</p><p>Naravno, svi znakovi Zodijaka imaju neku izraženo negativnu osobinu, no Rakovi doista mogu biti izrazito okrutni prema onima koji imaju skrivene namjere u odnosu prema njima, piše portal <a href="https://www.yourtango.com/2020335001/which-zodiac-sign-cruelest">Your Tango.</a> </p>