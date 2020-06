Horoskopski top empati: Oni bol i radost osjećaju više od drugih

Ljudi se rađaju s empatijom i skloni su suosjećati s drugima, no tijekom godina smo naučili prepoznati one koji tvrde da su suosjećajni, iako zapravo nisu. Ovi znakovi nemaju taj problem

<p>Empatija je dio ljudskosti i neki je imaju više, drugi manje. No ako ste empatični, ne znači da ste posebni nego samo više otvoreni prema drugima, piše <a href="https://www.yourtango.com/2020330681/horoscope-six-most-empathic-zodiac-signs-who-feel-too-much-according-astrology">YourTango.</a></p><h2>Znakovi ne preispituju empatiju</h2><p>Empatija je mogućnost da prepoznate energiju drugih ljudi. Iskreni empati osjećaju tuđe osjećaje i procesuiraju ih, dok lažni po Facebooku postavljaju memove koji govore o tome kako su oni jako osjećajni. Iskreni empati doživljavaju i bol i radost svijeta, dok lažni daju izjave nakon kojih očekuju aplauz.</p><p>Empatija je sestra suosjećanja i vodi ga na višu razinu. Dok nam suosjećanje omogućuje da nekoga žalimo, empatija nam omogućuje da ga razumijemo i povežemo se s njim na emocionalnoj razini. Omogućuje nam da osjećamo tuđe osjećaje.</p><h2>Koji znakovi imaju najviše empatije?</h2><h2>1. Ribe (19. veljače - 10. ožujka)</h2><p>Dovoljno je teško što stalno žele zadovoljiti druge, no ako su pritom i iskreni empati, pod stalnim su pritiskom.</p><p>Znate tko u obitelji emocionalno pati i trudite se upiti njihovu negativnost. Ne zato što to želite, nego imate kompulzivnu potrebu pomoći im. Žele vas u svojem društvu jer ste smireni, no vi osjećate teret svijeta i iskreno se trudite da to nitko ne dozna.</p><h2>2. Bik (20. travanj - 20. svibanj)</h2><p>Iako se čini da znak kojeg simbolizira Bik može lagodno prošetati kroz emocije, stereotipi ipak padaju u vodu. Vi ste nevjerojatno osjećajni i pokušavate se uklopiti među osjećaje ljudi koji vas okružuju. Toga ste svjesni, ali se ne hvalite.</p><p>Jednostavno si dopuštate da budete na raspolaganju drugima. VI preuzimate njihovu bol i želite im pomoći da prebrode teške trenutke. Vi ste najbolji prijatelj kakvog bi svatko poželio jer ste iskreni empat i znate kako umiriti svojom ljubavlju i ljubaznošću.</p><h2>3. Djevica (23. kolovoz - 22. rujan)</h2><p>Rastrgani ste između vlastitog perfekcionizma i suosjećanja koje osjećate. Među razlozima zbog kojih ste toliko hladni i distancirani je upravo samozaštita. Sve doživljavate i želite se zaštititi. Kao mehanizam za preživljavanje djelujete hladno i udaljeno. Kao životinja u bijegu, jedva dišete. Empatija je dio vas, ali vas muči.</p><h2>4. Škorpion (23. listopad - 21. studeni)</h2><p>Dodatni znak koji među ostalim govori o vašoj osjetljivosti je činjenica da ne želite imati ništa s osjećajima. Ironija je u tome da iako vas znaju kao oštrog i nasilnog Škorpiona, istovremeno se osjećajni, brižni i empatični i to najviše od svih zodijačkih znakova. Želite pomoći i usrećiti druge, no ponekad u tome pretjerujete.</p><p>Kad osjećate da vam je prijatelj u nevolji, spremni ste pomoći. No niste uvijek u pravu. Osjećate emocije svijeta, no teško ih čitate od pojedinaca. Empatični ste, ali ne možete se nositi s vlastitim osjećajima.</p><h2>5. Vodenjak (20. siječanj - 18. veljače)</h2><p>Vaša je empatija duboka, a prema svijetu oko vas se ponašate kao roditelj prema djetetu. Iskreno ste zabrinuti za ljude koji vas okružuju, a ako se pojave bolni trenuci, želite s njima što prije završiti.</p><p>Ne podnosite pomisao da je netko izostavljen ili nesretan i godinama pokušavate usrećiti druge. Možete osjetiti i nečiju nesreću. Ponekad, ti ljudi žele vašu sreću, no ako nisu zahvalni na trudu koji ulažete u njih, lako se naljutite. Problem je vaša ljutnja. Zbog nje ćete umrtviti empatiju i postati manje svjesni ljudi oko sebe.</p><h2>6. Blizanci (21. svibanj - 20. lipanj)</h2><p>Blizanci su iskreni empati i to nije uvijek lagan posao. Osjećate kako se osjećaju drugi i ponekad se, procesuirajući takve emocije, i sami osjećate lošije nego što biste trebali biti. Djelujete kao da ste stidljivi samo kako biste izbjegli bol i tugu drugih, no ako netko posegne prema vama, spremni ste mu pomoći. No niste dugo spremni biti drugima na usluzi jednostavno jer vam je to previše. No ipak se trudite dati sve od sebe, za sebe i za druge.</p>