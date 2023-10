Nećete vjerovati koliko zarade najbolji influenceri, streameri i autori web sadržaja na svijetu

Forbes je objavio listu najuspješnijih kreatora digitalnog sadržaja u 2023. godini, odnosno listu 20 najpoznatijih influencera, streamera, vlogera i autora sličnog sadržaja koji su u proteklih godinu dana imali najveću zaradu.

Važno je naglasiti da je razdoblje koje se uzima u obzir ono od srpnja 2022. do srpnja 2023. godine, dakle ne kalendarska godina, a lista prvih nekoliko autora ne razlikuje se, zapravo, bitno u odnosu na najbolje u 2022. godini.

Donosimo po nekoliko detalja o desetorici najboljih:

Mr. Beast

James Stephen, ili Jimmy Donaldson (25), poznat je kao MrBeast i jedan je od pionira u YouTube žanru video priloga koji se usredotočuju na skupe vratolomije i izazove. Ima više od 200 milijuna pretplatnika, čime je pojedinac s najvećim brojem pratitelja na toj platformi, a njegov kanal drugi je po broju pretplata. Na Forbesovoj listi već je lani istaknut kao najplaćeniji autor na YouTube kanalu, dakle 2022. godine, što će potvrditi i ove godine. Videozapise je početo objavljivati 2012. godine, u dobi od 13 godina, a postao je viralan 2017. nakon što je njegov video „Counting to 100.000“ zaradio desetke tisuća pregleda u samo nekoliko dana. Od 2023. Njegov tim čini preko 250 ljudi.

Rhet & Linn

Rhett James McLaughlin (46) i Charles Lincoln Neal (45), dvojica su glumaca i glazbenika koji zajedno čine komičarski par. Samoprozvali su se „Internetainersima“, ili zabavljačima na Internetu, a poznati su po YouTube seriji 'Good Mythical Morning'. Uz to, skladaju duhovite pjesme i skečeve, vlastitu IFC seriju Rhett & Link: Commercial Kings, te još nekoliko serija. Prema procjenama Forbesa, lani su imali 32 milijun pratitelja, za što je zaslužan i podcast 'Ear Biscuits' i njihov roman The Lost Causes of Bleak Creek. Dvojac također posjeduje manjinski udio u YouTube komičarskom kolektivu Smosh.

Preston Playz

Preston Blaine Arsement (29), najpoznatiji po kanalu Preston Playz, vodi nekoliko YouTube kanala (TBNRfrags, Preston, PrestonGamez), a ime najpopularnijeg – Preston Playz – govor sve što trebate znati o njemu: Obožava igrati video igrice, uglavnom Minecraft, a onda i dodavati izazove za igrače slične njemu. U jednom od najnovijih videa napravio je Minecraft verziju izazova iz Squid Game koja se može igrati. Prema informacijama koje je sam naznačio na stranici, prvi vlastiti kanal pokrenuo je prije otprilike 8 godina.

Ryan Kaji

Ryan Kaji (12) glavni je lik na kanalu Ryan's World (nekad Ryan ToysReview ). Riječ je o YouTube kanalu za djecu od dvije do šest godina, koji vodi zajedno s majkom Loann Kaji, ocem Shion Kaji i sestrama blizankama (Emma i Kate). Svakog dana objavljuje po jedan video, a od siječnja 2023. ima preko 34 milijuna pretplatnika i preko 45 milijardi pregleda. Ryanove uratke opisuju kao mješavinu osobnog vloga i 'unboxing' videa, odnosno 'sudar' nevinih ludorija iz djetinjstva i nemilosrdnog, često neodoljivog konzumerizma. Kaji je počeo snimati YouTube videozapise u ožujku 2015., kad je imao samo četiri godine, nakon što je gledao druge kanale s recenzijama igračaka i pitao majku: "Kako to da ja nisam na YouTubeu kad sva druga djeca jesu?" Nije bilo druge, majka je napustila posao profesorice u školi i – posvetila se tome.

Jake Joseph Paul

Jake Joseph Paul (26) američki je profesionalni boksač, YouTuber i glumac. Boksačku karijeru započeo je u kolovozu 2018. kad je u amaterskoj borbi tehničkim nokautom u petoj rundi pobijedio britanskog YouTubera Dejija Olatunjija i od tada niže pobjede. Prvo se pojavio na mreži Vine, u vrijeme kad je imao samo 10 godina, kad su on i njegov stariji brat Logan, također YouTuber i internetska ličnost, počeli snimati priloge. Kad je ta mreža ukinuta, Paul je već imao 5,3 milijuna sljedbenika i 2 milijarde pregleda na aplikaciji. Tako je u svibnju 2014. pokrenuo svoj YouTube kanal te postao poznat po šalama, kontroverznim pričama i hip hop glazbi koju stvara.

Elliot Tebele

Elliot Tebele (32) vlasnik je tvrtke Jerry Media (s još nekoliko osnivača) koja kreira sadržaj za oglašavanje, a najpoznatiji njegov račun i kanal je F*uck Jerry, koji je ime dobio, kako je sam jednom rekao, inspiriran Seinfeldom. Osnovao ga je 2011. i isprva je tu objavljivao fotografije starinskih automobila, a popularnost tog računa navela ga je da osnuje tvrtku i razvija posao. Prvi veći posao koji je radio bila je promocija Fyre glazbenog Festivala.

Markiplier

Mark Edward Fischbach (34), poznatiji kao Markiplier na YouTubeu i X-u (Mark), američki je youtuber i redatelj. Popularnost je zadobio snimajući se kako igra videoigre, uz zanimljive i duhovite komentare. Krenuo je sa snimanje 2010. I do 2014. su to uglavnom bile horor igre, da bi kasnije mijenjao teme. Markiplier je poznat i po serijama na YouTube Originalsu, poznatima pod naslovom ' A Heist with Markiplier', koju je snimio 2019. i 'In Space with Markiplier', koju je snimao 2022. godine, a 2023. je objavio da radi na novom horor filmu zvanom Iron Lung.

Seán William McLoughlin

Jacksepticeye kanal je koji vodi irski YouTuber Seán William McLoughlin (33). Značajan dio sadržaja koji objavljuje usredotočen je na igre i vlogove. Do listopada 2023. njegov YouTube kanal prikupio je 16,4 milijarde pregleda i preko 30 milijuna pretplatnika, što ga čini drugim irskim kanalom s najviše pretplata na YouTubeu. Počeo je postavljati videozapise na YouTube u prosincu 2012., dosegnuvši milijun pretplatnika već 2014., da bi ga već 2016. pratilo 10 milijuna ljudi. Pojavio se i na filmu, a suosnivač je brenda odjeće Cloak, s kolegom YouTuberom Markiplierom te osnivač i vlasnik tvrtke Top of The Mornin' Coffee.

Matthew Steven Rife

Matthew Steven Rife (28) američki je komičar i glumac, poznat po komedijama koje sam producira, među kojima su Only Fans (2021.), Matthew Steven Rife (2023.) i Walking Red Flag (2023.), kao i po stalnoj ulozi u skeč improviziranoj komediji i rap showu, Wild ' n Van. Počeo je profesionalno nastupati kao komičar još s 15 godina i to je sjajno iskoristio na YouTube kanalu.

KSI

Olajide Olayinka Williams „JJ“ Olatunji (30) profesionalni boksač i glazbenik poznat je kao KSI. On je izvršni direktor Misfits Boxinga i suvlasnik Prime Hydrationa , XIX Vodke i lanca restorana poznatog kao Sides. Svoj glavni YouTube kanal registrirao je 2009. godine i od tada ga je gradio objavljujući videozapise s komentarima o igricama serije FIFA videoigara. Sadržaj je kasnije proširio na vlogove i videozapise u komičnom stilu.