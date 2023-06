Kako se uopće u Hrvatskoj postaje profesionalni gejmer?

Prije svega, profesionalni gejmer podrazumijeva nekog tko se profesionalno bavi igranjem videoigara. Možemo ih podijeliti u dvije skupine: streameri i esportaši. Streameri igraju za publiku u prijenosima uživo te zarađuju na temelju svoje vještine, osobnosti i sponzorskih ugovora ovisno o veličini i angažiranosti njihove publike. Esportaši su pak plaćeni primarno za svoje vještine, iako osobnost i popularnost igraju važnu ulogu. Jedno ne isključuje drugo, pa velik broj esportaša redovito i streama te se nakon igračke karijere dio njih odluči baviti isključivo streamanjem. Sasvim logičan slijed događaja.

Za koji god od tih puteva se odlučili, on neće biti nimalo lak. Twitch.tv je među 50 najposjećenijih stranica na svijetu, ovisno o istraživanju često i među najposjećenijih 30. Za razliku od prije pet ili 10 godina, sada na njoj svoj sadržaj uživo emitiraju i globalne zvijezde, ne samo one iz svijeta gejminga i esporta. Sergio Aguero, Neymar Jr., Lando Norris, Alexandria Ocasio-Cortez i Post Malone samo su neke od njih.

Niti u esportu nije puno bolja situacija. Mnogi mladi sanjaju o unovčavanju svojih vještina u videoigrama. U dijelovima svijeta s lošijom ekonomskom i društvenom situacijom, taj je san još lukrativniji. Kako bi zaista mogli živjeti od natjecateljskog igranja videoigara uglavnom ćete se morati probiti dalje od regionalne razine. Već je ona kontinentalna, za nas europska, vrlo izazovna i konkurentna. Zato toliko mali broj profesionalnih esportaša i imamo u Hrvatskoj. Generalno, i u cijeloj regiji. Kada govorimo o profesionalnim gejmerima, to znači da žive isključivo baveći se time.

Foto: A1 Hrvatska

Esportaši - kako živjeti od natjecateljskog igranja

Pretvaranje hobija u posao nije nimalo jednostavno. Za takvo što potrebno je početi tretirati hobi kao posao, a to je korak za koji većina nije spremna. Nije dovoljno biti izvrstan u nekoj videoigri. Potrebno je ulagati vrijeme u to kako biste stalno napredovali. Igranje je samo jedan, iako vrlo važan aspekt toga. Potrebno je pratiti bolje igrače, učiti taktike i strategije, te se konstantno usavršavati. Čak i samo igranje treba biti fokusirano na poboljšavanje nekog od aspekta igre. Igranje gejma za gejmom to nije. Pokušavati unaprijediti nešto puno je teže jer iziskuje napor, a često i ispravljanje krivih navika.

Recimo da želite postati profesionalni CS:GO igrač. Igranje rangiranih mečeva unutar same igre neće biti ni približno dovoljno čak ni kada ste najviši rang. Bit će vam potreban tim s kojim se možete natjecati na lokalnim i regionalnim natjecanjima. A1 Adria League, jedna od najdugovječnijih i najvećih regionalnih esport liga, dobar je primjer odskočne daske. Tek nakon što ste se dokazali na regionalnoj sceni spremni ste za onu iduću. Nemanja “huNter-” Kovač, danas igrač G2 Esportsa, i Pavle “maden” Bošković koji sada nastupa za ENCE, samo su neki igrači koji su se kalili na regionalnoj sceni prije uspješnih globalnih karijera, pa i u A1 Adria League.

Kako sustav natjecanja unutar samog CS:GO-a ne znači previše, uz napredovanje s timom željet ćete se kvalificirati u FPL Challenger i FPL. Zatvorene lige u kojima se individualni igrači ili timovi sastavljeni od istih uparuju s onima približno iste kvalitete. Primjerice, u FPL-u igrate s drugim profesionalnim igračima. Uzmemo li u obzir da to što pokušavate u isto vrijeme pokušavaju i deseci tisuće igrača iz cijele Europe, dolazimo do toga zašto je teško postati profesionalni esportaš. Sve do izlaska s regionalne scene bit će vrlo teško zaraditi dovoljno da od toga živite. Zato to uglavnom pokušavaju mladi, studenti i đaci, ili oni s nižim troškovima života. Konkurencija će vam biti svi, od mladih Danaca i Šveđana, koji imaju vrlo razvijene CS:GO scene iz kojih redovito dolaze buduće zvijezde, do Ukrajinaca i Albanaca, koji su spremni igrati za manje novaca jer su im troškovi života niži, ali iznimno su motivirani zbog manjeg broja alternativa.

Foto: A1 Hrvatska

Streameri - kako živjeti od prijenosa igranja videoigara

O streaming karijerama u Hrvatskoj teško je uopće govoriti. YouTuberi ili influenceri koji igraju uživo za svoje fanove, često su ih stekli na drugim platformama. Drugi problem je monetizacija streamova u Hrvatskoj. Gledatelj i pregled u Hrvatskoj jednostavno ne vrijedi koliko u nekim drugim razvijenijim zemljama. Kako bi sve izgledalo profesionalno, trebat će vam dovoljno jako računalo, vjerojatno i kamera te mikrofon. Opet pričamo o određenom ulaganju za koje ćete povrat čekati podosta. Logičan bi izbor bio prenositi svoj sadržaj na engleskom jeziku. Međutim, tada ste opet u konkurenciji velikog broja streamera iz cijelog svijeta, koji ovisno otkud dolaze imaju određene prednosti.



Prijenos vas kako igrate, čak i da vam je osobnost iznimno zanimljiva, neće biti dovoljno. Trebate graditi svoju prisutnost i na drugim platformama osim one na kojoj prenosite sadržaj. Trebate biti redoviti i konstantni. U tome pomaže raspored prijenosa. Teško je danas zamisliti bilo koju javnu osobu iz zabavne industrije kako uspijeva bez profila na Tik Toku, na kojem redovito objavljuje relevantan sadržaj. Dakle, trebate iskoristiti maksimalno vaše prijenose te ih pretvarati u zanimljive video klipove. Ne znate li osnove obrade videa, za to će vam trebati pomoć, a danas i ona košta. Tek s pratiteljima na više platformi i redovitim prijenosima uživo koje prati deseci ili stotine gledatelja, možete razmišljati o monetizaciji. Dug je to i težak put.



Najveće šanse za uspjeh imaju oni koji mogu paralelno kombinirati oba aspekta profesionalnog gejminga. Talentirani mladi igrači s regionalnim uspjesima koji redovito animiraju svoje fanove i publiku s prijenosima uživo. Natjecateljski rezultati potvrda su vještine, dok osobnost dolazi do izražaja na društvenim mrežama i prijenosu. Publika prati one koje smatra izvrsnima i/ili zabavnima. Uspijete li to upariti, puno su vam veće šanse za uspjeh!