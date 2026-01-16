Nedostatak vitamina D: Ovo su simptomi i kako ga nadoknaditi

MOŽE LI SE VITAMIN D DOBITI IZLAGANJEM SUNCU? Da, kada je koža izložena ultraljubičastim zrakama, u tijelu se pokreće proces stvaranja vitamina D. Ipak, nije preporučljivo oslanjati se isključivo na sunce kao izvor ovog vitamina. „Isključivo oslanjanje na izlaganje suncu za zadovoljenje potreba za vitaminom D nije preporučljivo zbog nepouzdanosti i mogućih štetnih posljedica“, upozorava Nguyen. Naime, osobe tamnije puti stvaraju manje vitamina D iz sunčeve svjetlosti, a dodatni čimbenici poput godišnjeg doba, zemljopisne širine, pigmentacije kože i korištenja kreme za sunčanje mogu dodatno ograničiti njegovu sintezu. S druge strane, izbjegavanje zaštite od sunca nosi rizike – pretjerano i nezaštićeno izlaganje suncu može dovesti do bora, pigmentacijskih mrlja i povećanog rizika od raka kože. | Foto: DREAMSTIME