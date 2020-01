Negativan orgazam? Ne samo da postoji, već je i jako učestao

Nije neosporno da je orgazam rezultat obično uspješnog seksualnog susreta, no jedno je istraživanje pokazalo da orgazmi nisu uvijek - pozitivno iskustvo.

Prema istraživanju objavljenom u Archives of Sexual Behavior, "negativni" orgazam može ukazivati ​​na niz problema tijekom seksa - od toga da je partnerima on jedini cilj, do smirivanja partnerova ega ili zbunjujućih osjećaja koje može izazvati kod ljudi koji su veliki vjernici ili su pak zarobljeni u tijelu suprotnog spola (transrodne osobe), kojih je u Hrvatskoj oko 300, pokazuju brojke.

Ljudi koji su doživjeli "negativne" orgazme osjećali su pritisak da smire partnere

Iako orgazam ima dugu povijest povezanosti sa seksualnim uspjehom i povezuje se s feminizmom u šezdesetim godinama prošlog stoljeća), istraživači koji stoje iza studije ističu da dostizanje orgazama može stvoriti neželjeni pritisak.

U studiji u kojoj je sudjelovalo 726 ljudi u dobi od 18 do 66 godina, odgovarali su na pitanja jesu li ikada imali negativno iskustvo vezano za orgazam. Većina ispitanih bili su bijelci i imali su različite rodne i seksualne identitete.

Istraživači ističu da "imperativ orgazma" odnosno ideja da se orgazam postigne "baš uvijek" i da se to smatra nečim normalnim, zauzvrat stvara nepotrebnu uznemirenost. Pored tog društvenog pritiska, neki su sudionici naveli da još izraženiji pritisak za postizanje orgazma doživljavaju od strane partnera.

Ispitanici su otkrili da unatoč naizgled zadovoljavajućem seksu, njihovi im partneri predbacuju ako orgazam slučajno ne dožive, čak i višestruke. Optužuju ih i da ih ne smatraju dovoljno privlačnima ili da su im druge stvari u životu bitnije, nego njihov zajednički seksualni život.

Autorice studije, Sari van Anders, profesorica na Sveučilištu u Queensu, i Sara Chadwick sa Sveučilišta u Michiganu, naglašavaju da takva vrsta seksualne prisilile nikako nije poželjna.

Negativna iskustva rezultirala su manje ugodnim ili bolnim orgazmima

Sudionike su anketirali o "kvaliteti" orgazma tijekom seksa. Većina anketiranih izjavila je da su orgazmi bili manje ugodni, a ponekad i slabiji i bolni tijekom seksa s "negativnim" predznakom. Često se radilo i o emocionalno nepovezanom seksu. Neki su sudionici kazali da su se u seksualnom činu duhovno i emocionalno odvajali od partnera.

Uz to, seks je često bio bolan, a "adrenalin nije bio dovoljno jak da uguši taj fizički osjećaj".

Orgazam se povezuje s vjerskom sramotom i spolom

Religija i spol također igraju snažnu ulogu kod nekih ljudi koji se osjećaju loše tijekom seksa, a pogotovo kad postignu orgazam. Odgovori su pokazali da se žene mogu naći u vrlo neugodnoj situaciji kada muškarac komentira da je ženina građa "idealna za fizički rad i rađanje djece", što kod nje može postati prilično uznemirujući čimbenik. I jak vjerski naboj može doprinijeti lošem osjećaju poslije doživljavanja orgazma.

Autorice studije Chadwick i van Anders nadaju se da je ovo istraživanje samo jedan mali kotačić u shvaćanju da, primjerice, doživljavanje orgazma automatski ne čini seks "sjajnim" i da ne može poništiti negativne osjećaje ako se za vrijeme seksa osjeća pritisak.

