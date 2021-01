Kad razmišljamo o zahvalnosti većina na nju gleda kao na unutarnji proces tijekom kojeg osvješćujemo sve dobro u životu i sve na čemu smo zahvalni. Pokazalo se da ti osjećaji zahvalnosti poboljšavaju opću dobrobit čovjeka i da čak mogu ublažiti stres.

S gotovo godinu dana izolacije iza nas i kontinuiranom preporukom za socijalno distanciranje 2021. godine, pronalaženje načina da se pokaže zahvalnost bliskim ljudima je postala izazov. Ove godine, kao način da njegujete sreću u svom životu i životu onih oko sebe, pretvorite svoju zahvalnost u akciju, piše Mind Body Green. Evo nekoliko načina na koje možete napraviti:

1. Pišite pisma

Razmislite malo o ljudima kojima ste zahvalni - o vašem partneru, djeci, roditeljima, prijateljima ili kolegama s posla.

Zatim provedite još nekoliko minuta razmišljajući o načinima na koje su vam pružili podršku ili na neki način uljepšali vaš život. Na kraju, izrazite te misli i osjećaje u kratkom pismu i pošaljite ga.

S jedne strane, njegujete zahvalnost, a s druge zbog vas će se netko osjećati cijenjeno i voljeno.

2. Naučite što drugima pokazuje da su voljeni

Neki ljudi žele čuti da ih se voli, a nekima su bitnije svakodnevne sitnice kojima im pokazujete dsa su bitni. Naučite što vašim voljenima daje do znanja da su voljeni i pokažite im to na način na koji njima to treba.

3. Medvjeđi zagrljaj

Nisu svi 'obožavatelji' suvišnog diranja, stoga zagrljaji neće sve ljude usrećiti - neki će se osjećati neugodno ili čudno.

Prema stručnjaku za intimnost Julianu Colkeru, medvjeđi zagrljaj pomaže aktivirati parasimpatički živčani sustav, smanjujući stres kod osobe.

- Ova vrsta zagrljaja jako je 'zasitna' na fizičkoj, ljudskoj razini - rekla je savjetnica za vezu i intimnost Marla Mattenson.

Uključivanje u ovu vrstu fizičke i emocionalne bliskosti suptilan je način da izrazite svoju zahvalnost, a da zapravo ne kažete hvala.

4. Aktivno slušanje

Aktivno slušanje je postupak stvaranja prostora za govor druge osobe i potpuno uključivanje u ono što ima za reći.

- Umjesto da interno vježba ono što bi mogli sljedeće reći, slušatelj u potpunosti sluša govornika - objasnila je licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja Tiana Leeds.

Stvaranjem okruženja u kojem se netko osjeća sigurno da ga se sluša i da ima nečiju potpunu pozornost pokazujete da je slušaču stalo do njega.

Kako još možete pokazati svoju zahvalnost drugima?