Bombardiranje se pojavljuje u obliku poruka, poziva, mailova, pisama i pjesama. Obasipanje pažnjom uključuje i darove, cvijeće, putovanja te doživotna obećanja partnera kako nikad ništa neće raditi bez vas, a za vas će učiniti sve, piše YourTango.

Specifičnost bombardiranja je u tome što se zbiva iznenada, već na početku veze čak i prije nego što partner zna sve o vama. Trebali biste se zabrinuti ako vas takvo ponašanje ne uznemiruje.

Zašto je to dobar osjećaj?

Bombardiranje je vrlo ozbiljna situacija koju mnogi ne prepoznaju. Partner vas obasipa komplimentima, a kad vam je dosta i zasićeni ste, inzistira na dodatnim komplimentima jer vi to zaslužujete. Ne prođe ni trenutak a da vas ne podsjeti kako je upravo on čovjek kojem je najviše stalo do vas.

Stalno vam šalje znakove svoje ljubavi, pa ćete pronalaziti ljubavne poruke na automobilu, dobit ćete cvijeće na poslu te hrpu darova bez ikakva povoda.

Približit će se i vašim prijateljima kako bi i oni znali da mu je stalo do vas, a nerijetko će ih uključiti u iznenađenja ili posebne darove koje je pripremio za vas. Sve to čine kako bi se prijatelji mogli diviti njegovim gestama.

Ako odbijete izlazak na večeru jer ste pretrpani poslom, on će vam donijeti večeru na posao i ostati uz vas sve dok niste spremni za odlazak kući. Sljedećeg jutra kad se vratite na posao, na ekranu računala ćete pronaći ljubavnu poruku koju vam je ostavio večer ranije.

Svi kolege i prijatelji zavidno gledaju koliko ste sretni. Vaš ego raste. Raste i samopouzdanje. Volite se osjećati voljeno. No istovremeno, vaš osjećaj stvarnosti pomiješao se s fantazijom. Razoružani ste.

Manipulacija i kontrola

- Čovjek koji me bombardirao ljubavlju postao je moj prvi suprug. Bilo je to prilično zbunjujuće razdoblje mojeg života. Kad pogledam unazad i spojim sve točkice, cijela slika postaje jasnija. U vrijeme kad sam zbog toga bila sretna nisam mogla vidjeti što mi se zbiva pred nosom. Moj bombarder s oduševljenjem me držao za ruku govoreći mi kada da zakoračim u lijevu, a kada u desnu stranu - objašnjava životna trenerica Ann Papayoti.

Nastavlja kako je to bilo davno i od tada je mnogo naučila o sebi, ali i o svojem partneru te o bombardiranju ljubavlju. Ispostavilo se da je on, kao i mnogi poput njega, imao narcistički poremećaj ličnosti.

Narcisi su odlični prevaranti i igraju da pobijede

Narcisi ciljaju na empatiju kod ljudi koji su otvoreni i brižni. Empatični su ljudi odlične žrtve i gubitnici u njihovoj igri.

- Najbolji posao u prodaji bio mi je kad sam te natjerao da se udaš za mene - rečenica je koju je Annin suprug izgovorio, a njoj su se tek tada otvorile oči.

Narcisi se fokusiraju na potrebe svojih žrtava

- U početku je bombardiranje bilo iznimno šarmantno, a pažnja mi je laskala. Znao je točno što reći da me podigne. No tada nisam shvaća koliko sam ranjiva. Sad tek uviđam da me testirao. Malo po malo pronašao je sve moje slabe točke - nastavlja Ann pojašnjavajući kako ju je nekoliko godina prije nego što je susrela svog partnera izdala najbolja prijateljica.

Otela joj je dečka i na kraju se udala za njega. Ann je nastavila sa životom, no ta rana nikad nije zacijelila. Trebao joj je netko tko će joj u tome pomoći. Trebao joj je netko tko misli da je ona savršena i tko će je obožavati. Time je otvorila prostor za bombardera koji joj je pružio ono što je mislila da treba - darove, pažnju i predanost,

- Obasipao me i zaljubila sam se. Prije nego što sam toga uopće postala svjesna, pomeo me s nogu i preuzeo moj život. Željela bih reći da je osjećaj kao da sam u bajci potrajao, no nije. Isto će vam reći svi koji su doživjeli bombardiranje - nastavila je.

Uvijek se otkrije cilj

Njihova djela otkrivaju napukline u fasadi. Vi ih preispitujete, a oni se bore protiv toga. Kad je narcis preuzeo kontrolu nad vama, stvari se mijenjaju. Kad ga preispitujete ili mu se suprotstavite, bombardiranje se pretvara u napad na vašu osobnost i ostavlja vas bez obrane spremne na bijeg u sklonište.

Komplimente zamjenjuje kritika, šarmantne navike postaju kontrola, a kad pokušavate prekinuti, igraju na vaše suosjećanje vraćajući se bombardiranju kako biste osjetili krivnju.

Emocionalno zlostavljanje

Zatočeni ste u takvoj vezi sve dok samo ne uvidite situaciju i pobjegnete. Ciljevi bombardera variraju. Neki se žele dokopati vašeg novca, a drugima se samo sviđa njihova igra. Ima i onih kojima je cilj veza, ali je nikad neće razumjeti na ispravan način. Žele uzvraćenu ljubav, a misle da će davanjem isto dobiti natrag. Unatoč svemu, to je i dalje narcistički cilj.

Može li im se pomoći?

Najčešće da. Neki ljudi nisu svjesni da svojim ponašanjem odbijaju druge. Ako rade na sebi i osvijeste svoj problem, emocionalno napreduju i razumiju granice, mogu naučiti kako biti u zdravoj vezi.

Što učiniti ako ste žrtva?

Provjerite koje su vaše slabe točke i kada ste ranjivi, a zatim razmislite poštuje li partner vaše granice. Jeste li mu u stanju reći da nešto ne želite ili ga možete zamoliti da uspori? Prava ljubav ne prisiljava na obvezu niti debatira oko vaših odgovora.

Prava ljubav ne prijeti. Ona je strpljiva, ljubazna i razvija se tijekom vremena. Zapitajte se što vam govori vaša intuicija. Možda su sve crvene zastavice koje vidite oko sebe vrlo jasne, no vi ih ignorirate jer vam treba osjećaj da ste voljeni.

Potreba privlači potrebu

- Trebala sam nekoga tko bi me osnažio i zacijelio moje rane. Nisam bila svjesna da to moram učiniti sama. Dobro se upoznajte, naučite postaviti granice i budite si najbolji prijatelj. Tek tada ćete privući nekoga tko nije predobar da bi bio istinit, nego je dobar i istinit za vas. Ako se u međuvremenu pojave novi bombarderi, prepoznat ćete ih. Poslušajte najboljeg prijatelja jer on to dobro zna - zaključuje Ann.