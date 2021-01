Osjećate li se ponekad preplavljeni romantičnim osjećajima u tolikoj mjeri da 'volim te' ne zvuči dovoljno dobro, već nekako otrcano i kao da ne opisuje pun intenzitet emocija? Ponekad vam treba bolja fraza da biste opisali te osjećaje, bilo da se radi o romantičnoj, platonskoj ili obiteljskoj vezi. Pa, koji su načini da kažem volim te ali ne na taj način? Riječi imaju moć podići ljude i učiniti ih da se osjećaju posebno, a ako pokušavate otkriti savršen način da nekome kažete što osjećate prema njima ili ga podsjetite da ste tu za njih, na sreću, postoji mnogo načine na koje to možete učiniti!

POGLEDAJTE VIDEO: Romantična prošnja u Petrinji

1. 'Ovo me podsjetilo na tebe.'

Jedan od najslađih komplimenata koji osoba može dobiti od svog partnera je taj što je tu osobu nešto podsjetilo na nju. To bi moglo biti nešto malo, poput slike, smiješne šale ili čak mirisa, ali ako primite poruku ili poziv u kojem se kaže da ga je nešto podsjetilo na vas, onda možete biti sigurni da to nije slučajna misao - već je više iza toga.

2. 'Dopusti da ti u tome pomognem.'

Još jedna fraza koja vam može pomoći da shvatite da je netko zaljubljen u vas je kad čujete da vam želi pomoći. Osoba koja vas stvarno voli ne bi vas ostavila da se borite sa svime što radite. Kao partner, prijatelj ili samo netko kome je stalo možete jednostavnom ponudom pomoći pokazati da ste tu za njih.

3. 'Stvarno mi nedostaješ.'

Mnogo je ljudi kojima je stvarno teško reći kako se osjećaju, a kamoli spomenuti da im nedostaje druga osoba. Osjećate ljubav prema njima čak i ako ih nema u blizini, pa recite im da mislite na njih!

4. 'Zabrinut sam za tebe.'

Kad nekoga volite, prirodno je brinuti se za njega. A ova jednostavna fraza daje im do znanja da ste na raspolaganju za pomoć i razmišljate o njima. Prenosi puno značenja i namjere u vrlo malo riječi.

5. 'Ovdje sam za tebe.'

Nitko se ne želi suočiti sam s problemom, bez obzira koliko on može biti manji. Reći nekome 'Ovdje sam za tebe' kad je u teškoj fazi pruža mu priliku da ispruži ruku i zatraži pomoć ili čak samo traži rame za plakanje.

6. 'Poštujem te više nego što znaš.'

Poštovanje je jedna od najvažnijih stvari u vezi. Istinska ljubav i poštovanje trebali bi ići ruku pod ruku - pobrinite se da su prisutni u vašoj vezi. Ne postoji baš ništa poput saznanja da netko primjećuje i poštuje ono što radite. Zajamčeno će nekome pružiti sreću cijeli dan!

7. 'Ništa me neće natjerati da ne budem na tvojoj strani'

Ako vam osoba to kaže, tada možete znati da će vas voljeti bez obzira na to što se dogodi. To uistinu znači da ćete se držati svega što budete mogli, i dobar je, umirujući osjećaj imati svoju srodnu dušu pored sebe.

8. 'Želim rasti s tobom.'

Ovo je jedna od najslađih fraza koje nazovete recite voljenoj osobi. To znači da ne samo da zamišljate da će ta osoba biti s vama u budućnosti, već također želite postati bolja osoba poznavanjem nje.

9. 'Uživam biti s tobom!'

Nije tajna da je kvalitetno vrijeme najvažnija stvar. Provođenje zajedničkog vremena dragocjeno je, pa neka svaki dan zna da vam je važno.

10. 'Tako mi je drago što smo te upoznao/la''

Kad znate da vaš život nikad ne bi bio isti bez te posebne osobe, nemojte se bojati reći joj. Uzimajući u obzir šanse da ste se oboje roditi u isto vrijeme, upoznali se i mogli provoditi vrijeme s njima, morate znati koliko ste sreće upoznali. Ne bojte se dati im do znanja da su omiljeni dio vašeg života i drago vam je što su u njemu.

11. 'Izgledaš nevjerojatno u tome'.

Ponekad je najjednostavniji način izražavanja ljubavi jačanjem nečijeg povjerenja u njegov izgled.

12. 'Kako si tako super?'

Želite da znaju da prepoznajete njihovu unutarnju iskru i divite im se zbog toga, piše Your Tango.

13. 'Tako sam ti zahvalan/a'

Zahvalnost ide daleko i čini da se svi osjećaju bolje. Ne ostavljajte to samo na tome - recite im na čemu ste najzahvalniji. Pokažite im da primijetite kad rade sitnice.

14. 'Pričaj mi o svom danu.'

Ponekad reći nekome da ga volite znači slušati, a ne razgovarati. Posvetite im svoju nepodijeljenu pažnju i gledajte ih kako upijaju ljubav.

15. 'Svaki dan mi značiš sve više.'

Ništa ne govori: volim te, nego reći nekome da zna da ga cijeniš što si duže s njima.

16. 'Imaš prekrasnu dušu.'

Ljepota je više od privlačnosti i ovo je dobar način da nekoga podsjetite da primjećujete njegovu unutarnju ljepotu, kao i da cijenite njihovu vanjsku ljepotu. Nečije radnje govore više nego što bi riječi mogle ikad reći, ali ovo je dobar način da im date do znanja što osjećate.