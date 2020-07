Nekad je teško ljudima dokazati da je Split ipak normalan grad

Nekome je palo na pamet pretvoriti moja žuganja s Fejsa u svakodnevne crtice na portalu. Nazvao sam ih 'Bolje da mučim' i uskoro ćemo saznati je li to istina...

<p>Cijeli tjedan uvjeravam ljude da je Split normalan grad. Trudim se i objašnjavam Zagrepčanima kako su predrasude neopravdane i prenapuhane, a povremeni iracionalni ispadi svojstveni su svakom gradu. Splićani su samo mrvicu glasniji i ekstravagantniji od ostatka Hrvatske. Ne vjeruju mi, ni prijatelji ni kolege. </p><p>Jučer sam otišao dolje. Avion je poljubio pistu, promolio sam glavu na jezivi zvizdan i nekako se dogegao do izlaza s aerodroma. Doslovno prvi prizor koji sam vidio čim sam izašao iz splitske zračne luke trenutno je poništio sav moj prošlotjedni trud. </p><p>Neki tip sa sunčanim naočalama sjedi u gigantskom stroju nalik bageru. Kasnije će mi upućeniji prijatelji objasniti da se radi o grederu. Pali ga, stroj tutnji. Ali osim buke mašine, čuje se još nešto. Raspalio je muziku. Znojan, trepćem i gledam što se događa. Nisam jedini.</p><p>Turisti hrle iz aerodroma, hvataju taksije, srce je sezone. Mršave, ali ipak sezone. Mogu zamisliti što im se vrti po glavi. Sletjeli su i vjerojatno očekivali ugledati nekakav mediteranski klišej. Galebove, more, gitare. Umjesto toga, začuđeni stranci podižu naočale i gledaju zaprašenu bauštelu na nevjerojatno prometnoj točki, na kojoj divovski stroj gazi sve pred sobom, a iz njega grmi 'I was made for loving you' od Kissa. </p><p>Katastrofalna je gužva s obe strane ceste. Auti se jedva mimoilaze s kamionima i teškim strojevima. Čini se da grade kružni tok. Jer nema boljeg tajminga za ogromno gradilište nego usred ljeta. Usred sezone. I to točno pred aerodromom. Dok svira Kiss.</p><p>Ne znam kako ću ovo objasniti onima gore u Zagrebu.</p>