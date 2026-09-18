Nekad su bili u gotovo svakoj kući, a danas ovakvi gobleni vrijede tisuće eura

Posebno visoke cijene postiže jedan od najpoznatijih motiva – Posljednja večera. Na Njuškalu su se pojavili primjerci za koje vlasnici traže više od 4600 eura, dok su drugi oglašeni za 3000, 2800 ili nešto više od 2000 eura. Uokvireni goblen s motivom Uskršnjeg jutra ponuđen je za 2350 eura, dok se za motiv carice Sissi traži oko 1500 eura.

Ipak, navedene cijene treba uzeti s dozom opreza. Riječ je o iznosima koje su odredili sami prodavači, pa oglašena cijena ne znači nužno da je goblen za taj iznos doista i prodan. Stvarna vrijednost ovisi o interesu kupaca, očuvanosti, motivu, kvaliteti izrade, okviru, ali i o tome koliko je netko spreman izdvojiti za određeni primjerak.

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Priča traje više od 130 godina

Iza poznatih goblena stoji njemačka tvrtka Wiehler, čija povijest počinje još 1. travnja 1893. godine, kada je Jacob Wiehler u Berlinu pokrenuo posao s ručnim radovima. Kupcima nisu nudili samo uzorke, nego čitave komplete s potrebnim materijalom, što se pokazalo vrlo uspješnim.

Prvi katalog objavljen je 1905. godine u 2000 primjeraka. Posao je brzo rastao, pa je do 1913. tvrtka imala više od 20.000 kupaca, dok je katalog dosegnuo 72 stranice i nakladu od 25.000 primjeraka. Nakon Prvog svjetskog rata među važnim tržištima pojavila se i tadašnja Jugoslavija, a do kraja 1920-ih Wiehlerovi proizvodi prodavali su se u čak 40 zemalja.

Jedan od najpoznatijih motiva, Posljednja večera prema Leonardu da Vinciju, u ponudu je uveden 1933. godine povodom 40. obljetnice tvrtke. Motiv je ostao jedan od najpoznatijih u njihovoj ponudi sve do danas.

Jugoslavija im je bila važno tržište

Veza Wiehlera s ovim prostorima bila je vrlo snažna. Tijekom Drugog svjetskog rata poslovanje s Jugoslavijom i Bugarskom bilo je toliko važno da su tvrtki nastavili dodjeljivati materijale poput tkanina i konca. Nakon rata posao je obnovljen, a upravo je Balkan bio među prvim tržištima na kojima je ponovno oživjela prodaja kompleta za izradu goblena.

Novi procvat stigao je 1970-ih. Tvrtka navodi da su stari uzorci ponovno pronalaženi i na području tadašnje Jugoslavije, a gobleni su se ovdje vrlo uspješno prodavali putem kataloga. Ratovi u Jugoslaviji početkom 1990-ih označili su i kraj jednog od najuspješnijih razdoblja u povijesti kompanije.

Wiehler postoji i danas te i dalje prodaje komplete za izradu goblena. Među njihovim aktualnim bestselerima nalaze se upravo motivi koji su dobro poznati i generacijama na ovim prostorima, poput Kosovke djevojke, Mostara, Posljednje večere i carice Sissi. Sam komplet za izradu Posljednje večere danas na službenoj stranici stoji 545 eura.

Foto: Njuškalo

Zato možda vrijedi još jednom pogledati što se krije na tavanu ili u starim obiteljskim kutijama. Goblen koji je desetljećima visio na zidu i koji se nekoć smatrao sasvim uobičajenim ukrasom danas bi mogao privući kolekcionare – premda iznosi od nekoliko tisuća eura na oglasnicima prije svega pokazuju koliko vlasnici svoje stare primjerke cijene, a ne nužno koliko će ih kupci zaista platiti.