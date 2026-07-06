Ovo su najprodavanije marke i modeli auta u Hrvatskoj

U prvih šest mjeseci najviše je prodano automobila marke Škoda, 5.888 komada, čime je ta kompanija ostvarila udjel na hrvatskom tržištu putničkih vozila od 13,52 posto. Slijedi Volkswagen, s prodanih 5.444 vozila i udjelom na tržištu od 12,5 posto. Nešto veću prodaju ostvario je u tom razdoblju i Opel, s prodanih 3.597 vozila i tržišnim udjelom od 8,26 posto te Renault, 3.389 vozila i udjelom od 7,78 posto.

Samo u lipnju prodano je 8.886 vozila, što je 107 ili 1,2 posto više nego u lipnju godinu ranije. Pritom je također najviše prodanih bilo Škoda, 1.309 i Volkswagena, 1.241.

Najprodavaniji model u lipnju bio je Volswagenov T-Cross, s prodanih 595 komada, a zatim slijedi Škoda Octavia, 593 komada. Znatan je broj i prodanih Opel Frontera, 362 te Opel Mokka, 323.

Od početka siječnja do kraja lipnja najviše kupaca odabralo je novo vozilo na hibridni pogon, njih 20.211, što je udjel od 46,4 posto u ukupnoj prodaji.

Slijede benzinci kojih je prodano 16529 ili 38 posto. Dizelaši su na trećem mjestu s 10,5 posto udjela odnosno prodajom 4.586 vozila.

Potpuno električnih vozila prodano je 1.824 (udjel 4,2 posto), a s plinskim pogonom 390 (udjel 0,9 posto).