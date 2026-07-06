Obavijesti

Tech

Komentari 0
HIBRIDI NAJBOLJE IDU

Ovo su najprodavanije marke i modeli auta u Hrvatskoj

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ovo su najprodavanije marke i modeli auta u Hrvatskoj
Foto: Federico Gambarini/DPA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U Hrvatskoj je u prvom polugodištu prodano ukupno 43.540 osobnih vozila, što je za 2,28 tisuća ili 5,5 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, vidljivo je iz najnovijih podataka Promocije Plus

Admiral

U prvih šest mjeseci najviše je prodano automobila marke Škoda, 5.888 komada, čime je ta kompanija ostvarila udjel na hrvatskom tržištu putničkih vozila od 13,52 posto. Slijedi Volkswagen, s prodanih 5.444 vozila i udjelom na tržištu od 12,5 posto.  Nešto veću prodaju ostvario je u tom razdoblju i Opel, s prodanih 3.597 vozila i tržišnim udjelom od 8,26 posto te Renault, 3.389 vozila i udjelom od 7,78 posto.

 Samo u lipnju prodano je 8.886 vozila, što je 107 ili 1,2 posto više nego u lipnju godinu ranije. Pritom je također najviše prodanih bilo Škoda, 1.309 i Volkswagena, 1.241. 

 Najprodavaniji model u lipnju bio je Volswagenov T-Cross, s prodanih 595 komada, a zatim slijedi Škoda Octavia, 593 komada. Znatan je broj i prodanih Opel Frontera, 362 te Opel Mokka, 323.

AUTO HOTEL FOTO Jedinstveni hotel za ljubitelje auta: Noć provodite u preuređenim vozilima
FOTO Jedinstveni hotel za ljubitelje auta: Noć provodite u preuređenim vozilima

Od početka siječnja do kraja lipnja najviše kupaca odabralo je novo vozilo na hibridni pogon, njih 20.211, što je udjel od 46,4 posto u ukupnoj prodaji. 

 Slijede benzinci kojih je prodano 16529 ili 38 posto. Dizelaši su na trećem mjestu s 10,5 posto udjela odnosno prodajom 4.586 vozila.

Potpuno električnih vozila prodano je 1.824 (udjel 4,2 posto), a s plinskim pogonom 390 (udjel 0,9 posto).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Koje je značenje vašeg? Prvo slovo imena otkriva karakter
ABECEDA OSOBNOSTI

Koje je značenje vašeg? Prvo slovo imena otkriva karakter

Prema alternativcima, po prvom slovu imena možemo saznati tko je uvijek u ljubavnim problemima, čije je prijateljstvo dragocjeno, za koga se kaže da je vrijedan...
Od Tesle i JFK-a do Plenkovića: Legendarni hrvatski restoran u New Yorku ugostio je premijera
Mjesto bogate povijesti

Od Tesle i JFK-a do Plenkovića: Legendarni hrvatski restoran u New Yorku ugostio je premijera

Delmonico's je prvi američki 'fine dinning' restoran otvoren 1827. godine i prvi je dopuštao ženama okupljanje te uveo i tiskane jelovnike, a sadašnji je vlasnik hrvatski državljanin Dennis Turčinović
Opet nova ogrebotina na autu? Kako stati na kraj bezobzirnim (su)vozačima
NEMAR ILI SPLET OKOLNOSTI

Opet nova ogrebotina na autu? Kako stati na kraj bezobzirnim (su)vozačima

Niste sigurni što vam više može pokvariti dan - nova ogrebotina na vratima automobila ili to što neke ljude jednostavno nije briga za tuđu imovinu. Dok se vi parkirate 'u milimetar', netko drugi bez pardona zalupi vratima i otiđe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026