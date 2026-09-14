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Hrvati na Vintedu mogu kupiti i prodati stvari u još četiri zemlje

Piše Iva Tomas,
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Hrvati na Vintedu mogu kupiti i prodati stvari u još četiri zemlje
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Foto: Vinted
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Proširenje znači znatno veći izbor artikala za kupce, ali i veći broj kupaca za one koji preko platforme prodaju stvari

Vinted je proširio mogućnosti korisnicima u Hrvatskoj. Od 14. rujna korisnici će moći kupovati u Češkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Sloveniji. Obavijest su izdali putem aplikacije.

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