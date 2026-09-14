Hrvati na Vintedu mogu kupiti i prodati stvari u još četiri zemlje

Vinted je proširio mogućnosti korisnicima u Hrvatskoj. Od 14. rujna korisnici će moći kupovati u Češkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj i Sloveniji. Obavijest su izdali putem aplikacije.

- Evo kako to funkcionira: Novi nalazi: od unikatnih komada do odličnih ponuda, ima još više za istražiti. Jednostavno slanje: preuzmi ili pošalji pakete svih veličina u praktičnim GLS i Box Now sandučićima. Prati svoj sažetak sadržaja – novi će se artikli uskoro pojaviti - napisali su u obavijesti.

Proširenje znači znatno veći izbor artikala za kupce, ali i veći broj kupaca za one koji preko platforme prodaju stvari.