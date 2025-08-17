Pretpostavlja se da je pivo otkriveno slučajno: Ljudi su namakali i kuhali žitarice za jelo, a stajanjm nakon kuhanja dogodila bi s fermentacija tijekom koje se oslobađao etanol (alkohol) i ugljičnih dioksid zbog kojeg se napitak pjeni i - tako se rodilo pivo
povijest piva PLUS+
Nekad su spaljivali žene, uvjereni da su vještice koje kvare pivo
Čitanje članka: 9 min
"Više volim ljeto, jer ljeti i moja supruga ponekad voli popiti čašu hladnog piva, da se osvježi, pa i meni rjeđe prigovara", rečenica je kojom nas je nedavno nasmijao jedan kolega, inače veliki ljubitelj piva koji je vjerojatno degustirao većinu vrsta tog napitka koje postoje na tržištu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku