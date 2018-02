Neke stvari štete seksualnom životu: Seks-pomagala, bicikl...

Znaš li da hladne noge mogu utjecati na tvoj seksualni život i da muškarci s visokim indeksom tjelesne mase sporije postižu erekciju. Bicikliranje je zdravo u svakom pogledu, osim što može dovesti do smanjenja sposobnost seksualnog uzbuđenja.

Donosimo ti pet neočekivanih detalja koji mogu utjecati na tvoj seksualni život, uz komentar ginekologinje Ulle Marton.

Hladne noge i debljina utječu na seksualni život

Neke su stvari očigledne i opće poznate, no znanstvenici su nedavno utvrdili nekoliko sitnica koje na veliko iznenađenje također igraju ulogu u seksualnom životu. Na primjer, otkriveno je da hladne noge otežavaju seksualni užitak.

Znanstvenici s Groningenskog sveučilišta u Nizozemskoj tvrde da je uoči i tijekom seksa poželjno zagrijati noge jer se dio mozga koji regulira spolni užitak nalazi tik do onog koji registrira temperaturu u stopalima. Dakle, pobrini se da je u prostoriji toplo, osiguraj pokrivače ili oboje navucite sokne.

Foto: Dreamstime

Jedno je američko istraživanje, objavljeno na stranici Oprah.com, pokazalo da muškarcima s visokim indeksom tjelesne mase snošaj traje prosječno iznad sedam minuta. S druge strane, njihovim vitkim (i vizualno privlačnijim) vršnjacima snošaj traje manje od dvije minute. Ta je razlika posljedica veće količine ženskog hormona estradiola prisutne u tijelima debljih muškaraca.

Taj hormon čini penis manje nadražljivim i stoga sporijim u dostizanju ejakulacije. Vitki muškarci pak imaju više testosterona, koji ubrzava ejakulaciju. Dobra strana vitkosti je da takvi muškarci mogu češće postizati erekciju u usporedbi s debljim muškarcima.

Oralna higijena pomaže erekciji, a bicikliranje odmaže?

Neugodni mirisi na svaki način smanjuju spolnu želju. To se odnosi i na mirise koji dopiru iz ljudskog tijela, a svakako i na one iz usne šupljine. Ali, nedovoljna oralna higijena narušava seksualni život na još jedan način: muškarci s oboljenjem desni, koje je često posljedica zanemarivanja usne šupljine, imaju triput višu stopu erektilne disfunkcije nego vršnjaci sa zdravim zubnim mesom.

Bakterije koje se nakupljaju u neredovno čišćenoj usnoj šupljini ulaze u krvotok, začepljuju žile i smanjuju dotok krvi u penis. Ako mu ovo nije dovoljan motiv za održavanje oralne higijene, pripomeni mu da bakterije iz usta škode i srcu.

Nevjerojatno je što se može postići redovnim korištenjem paste, četke i zubnog konca, kao i struganjem jezika radi odstranjivanja gomile bakterija koje se skupljaju na površini organa za okus.

Foto: Pixsell/pierpaolomariani.it

Bicikliranje je zdravo u svakom pogledu, osim što smanjuje sposobnost seksualnog uzbuđenja kod oba spola. Otprije je poznato da duga vožnja privremeno otežava muškarcima postizanje erekcije.

No, zahvaljujući teksaškim znanstvenicima sada znamo i da žene koje voze 15 ili više km tipičan trkaći bicikl s visokim sjedalom i niskim guvernalom doživljavaju gubitak osjeta u genitalnom području. S obzirom na to da nagnut položaj nanosi neželjen pritisak na neke bitne točke tvog tijela, nabavi bicikl koji ti omogućuje vožnju u uspravnijem položaju.

"Otrovna" seksualna pomagala

Iskusnije i zaigranije žene u seksualnoj igri često uvode pomagala, no što ako ona štete spolnom nagonu? I to zbog svog kemijskog sastava? Nizozemski su istraživači u 85 posto proučenih seksualnih igračaka pronašli nezgodno visoku koncentraciju ftalata. To je ona skupina kemikalija koja čini plastiku mekom, podatnom i prikladnom za oblikovanje.

No, ftalati škode seksualnom životu tako što snizuju testosteron i smanjuju libido (nemoj se zavaravati - testosteron je bitan i kod žena). Ako koristiš vibrator i sumnjaš da u njemu ima ftalata, navuci na njega kondom ili ga odbaci, a nabavi drugi od stakla, silikona, metala ili drva.

Foto: Robert Schlesinger/DPA/PIXSELL

Je li to tako, komentira ginekologinja Ulla Marton

Smanjuje li vožnja biciklom osjetljivost genitalnog područja u seksualnom smislu?

Do sada nije poznato da kraća ili dulja vožnja biciklom smanjuje osjetljivost ženskog genitalnog područja, poznavajući anatomiju ženskog spolovila položaj klitorisa nije u direktnom kontaktu sa sjedištem bicikla, stoga nema direktnog podražaja.

Jedino pad s bicikla na prednju prečku može uzrokovati ozljede (nagnječenje tkiva stidnice s ili bez podljeva) koje može uzrokovati bol i nelagodu (ozljede su znatno češće u djevojčica).

Kako ftalati koji se nalaze u vibratoru štete zdravlju i pomaže li prezervativ?

Kao i kod svih seksualnih pomagala održavanje higijene je iznimno bitno (jedno pomagalo na jednog korisnika), korištenje prezervativa ne samo da ima ulogu higijenske zaštite već štiti od apsorpcije štetnih tvari (ftalata) kroz mehanička mikro oštećenja stidnice koja nastaju prilikom svakog spolnog odnosa.

Kako hladne noge utječu na spolnu moć?

Osim osjećaja hladnoće, koje time indirektno utječe na smanjenje spolne želje, hladnoća donjih ekstremiteta nema vezu s padom spolne moći u žena.