<p>Majke su često stroge, a ni slavne mame nisu iznimka. Glumica <strong>Gwyneth Paltrow</strong> ima dvoje djece, a svako malo otkriva pravila koja je postavila u svojoj obitelji. </p><p><a href="https://brightside.me/wonder-people/gwyneth-paltrow-has-9-rules-for-her-kids-and-while-they-seem-strict-she-makes-some-really-good-points-797904/" target="_blank">Bright Side</a> otkriva koja su to pravila koja glumica provodi u svom domu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO (Greške u odgoju):</strong></p><h2>1. Nema crtanih filmova na engleskom</h2><p>Paltrow ne smeta što njezina djeca gledaju televiziju, ali ima jedno pravilo, crtani filmovi moraju biti na španjolskom ili francuskom jeziku. Njezina djeca, Apple (16) i Moses (14) možda nisu previše sretni zbog toga, ali ona smatra da je to sjajan način da djeca nauče nekoliko stranih jezika.</p><h2>2. Nema ljetnog kampa</h2><p>Prije nekoliko godina, glumica je rekla Jimmyju Kimmelu da svoju djecu neće slati u ljetni kamp jer ih previše voli.<br/> Međutim, sama je bila u kampu kada je bila dijete i tamo je uživala u jahanju, kazalištu i skijanju na vodi.</p><h2>3. Nema glutena i jede se manje ugljikohidrata</h2><p>Paltrow pazi da djeca kod kuće ne dobivaju ništa osim hranljivih, bezglutenskih jela. Kako je otkrila, izbjegava ih hraniti hranom poput tjestenine, kruha ili riže smatra da je to za njih loše.</p><p>Ipak, kad nisu kod kuće, ne kontrolira njihovu prehranu.</p><h2>4. Djeca ne idu u školu ako ne žele</h2><p>Paltrow kaže da iako smatra da je škola jako važna, također misli da povremeno izostajanje ne šteti nikome. I zato je nedavno dopustila svojoj kćeri Apple da ne ode školu, već ju je odvela na ručak i u kozmetički salon.</p><h2>5. Dosta vremena na suncu</h2><p>Inzistira na tome da njezina djeca svakodnevno provode određeno vrijeme na suncu i primaju dnevnu dozu vitamina D. To je jedan od razloga zašto su Paltrow i njezin tadašnji suprug Chris Martin kupili kuću u Brentwoodu u Kaliforniji. </p><h2>6. Jedna Cola tjedno</h2><p>Unatoč strogoj prehrani, Paltrow im dopušta da odaberu jedan dan tjedno kad mogu piti Coca Colu jer smatra da ovaj napitak jednom tjedno nikome ne šteti. Glumica je priznala da mališani vole voće, orašaste plodove i smeđu rižu, ali i nezdrave grickalice.</p><h2>7. Laneno ulje svako jutro</h2><p>Žličica lanenog ulja je ono što Paltrow daje Apple i Mosesu svaki dan prije odlaska u školu. To nije baš ukusno, ali je izuzetno zdrava navika. Budući da je lan bogat omega-3 masnim kiselinama, on čuva cirkulaciju i smanjuje upale.</p><h2>8. Njezin bivši suprug još ponekad prespava kod njih</h2><p>Kaže da joj je on kao brat i kako je više nego dobrodošao u njihov dom, uključujući i spavanje tamo. Isto vrijedi i obrnuto, ona može prespavati kod njega.</p><h2>9. Mobitel dobivaju tek s 12</h2><p>Apple je dobila mobitel tek kad je napunila 12 godina. Međutim, glumica više nije stroga prema kćeri kad je riječ o društvenim mrežama. Priznaje da se Apple stalno dopisuje sa svojim prijateljima.</p>