SEKS SIMBOL Pamela Anderson više ne nosi šminku i u zoru mijesi kruh od kiselog tijesta

Negdje na otoku Vancouver, u Ladysmithu, svako jutro Pamela Anderson (58) hrani kiselo tijesto. Zove ga Astrid, prema vikinškoj princezi ratnici, objašnjava, a za PureWow je u kolovozu 2024. tu svakodnevicu opisala ovako: "Ovo s kruhom za mene je meditacija. Ima u tome nečega što uspoređujem s rađanjem. Ako su to drugi uspjeli, mogu i ja. Pečenje uči strpljenju". Žena koja je tridesetak godina slovila za globalni simbol seksualnosti danas je, doslovno i figurativno, majstor fermentacije. I to nije ironija. To je kulminacija njezine priče.