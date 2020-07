Vitamin E: Najvažniji vitamin u borbi s rijetkom i suhom kosom

Vitamin E smatra se magičnim za kosu. Osim što ubrzava cirkulaciju vlasišta, ulje vitamina E poboljšava teksturu i kvalitetu kose i sprječava ispadanje kose

<p>Ulja za kosu jačaju i njeguju kosu. Možete ih koristiti u njihovom čistom obliku, ali također ih možete naći u praktički svim proizvodima - od balzama do krema. </p><p>Posebno se jedno ulje ističe za jačanje kose, a to je ulje vitamina E.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (kako spriječiti pretjerano ispadanje kose):</p><h2>Vitamin E za kosu</h2><p>Vitamin E je antioksidans topljiv u lipidima, odnosno molekula koja je u stanju neutralizirati slobodne radikale u koži, kosi i tijelu.</p><p>- Vitamin E stekao je veliku popularnost zbog svoje sposobnosti pretvaranja vlažne, suhe kose u bujniju i sjajniju. Vjeruje se da vitamin E može smanjiti gubitak kose, poboljšati zdravlje vlasišta i cirkulaciju te dodati sjaj kosi - rekao je Matrixov umjetnički voditelj i slavni stilist <strong>Nick Stenson</strong>.</p><p>Brojna istraživanja potvrđuju mnoge prednosti vitamina E:</p><h2>Smanjivanje gubitka kose</h2><p>Nedavno istraživanje pokazalo je da su pacijenti koji su uzimali dodatak vitamina E imali značajan rast kose u odnosu na skupinu koja je primala placebo.</p><h2>Poboljšavanje cirkulacije vlasišta</h2><p>Neka istraživanja tvrde da vitamin E može poboljšati cjelokupnu cirkulaciju tijela. Cirkulacija je također povezana sa zdravim rastom kose. Tako mnogi stručnjaci za kosu zaključuju da ćete primjenom vitamina E potaknuti cirkulaciju vlasišta. </p><h2>Uravnotežuje ulje na vlasištu</h2><p> Vitamin E je ulje koje ako koristite redovno može pomoći u ravnoteži ulja kojeg prirodno imate. Dakle, ako vaše vlasište suho ili masno, možete razmisliti o korištenju ulja E vitamina.</p><p>- Jednostavan način za korištenje je nanošenje na kosu i vlasište, ravnomjerno raspoređivanje i dopuštanje da odstoji na kosi 10 do 15 minuta prije nego što nanesete šampon i normalno operete kosu - kaže Stenson i dodaje da je ulje vitamina E izvrsno za visoko teksturiranu i kovrčavu kosu ili bilo koju kosu koja je prirodno suha, prenosi <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/vitamin-e-for-hair" target="_blank">mindbodygreen</a>.</p><p> </p>