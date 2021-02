Kad ste u novoj vezi, zajedničko provođenje prvog Valentinova obično je uzbudljivo, ali i pomalo stresno. Ako ste tek nedavno ušli u vezu i jedno i drugo osjećati ćete se pomalo nervozno. Zašto je to tako? U većini slučajeva to se događa zbog poklona jer se druga polovica brine o tome što kupiti, hoće li se to partneru svidjeti i slično. Ipak, ne želite propustiti priliku da svoju romansu podignete na višu razinu, a to znači da svom dečku priuštite pravi poklon za Valentinovo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ako je vaša veza još uvijek svježa, ne želite ga zatrpati recimo, otmjenim satom ili stvarno skupim uređajem. To je previše, a i prebrzo je za to. Ako niste sigurni kako potražiti prvi poklon za Valentinovo za svog dečka, ne brinite. Ako vam kupovina nije jača strana ili je on tip za kojeg je nemoguće kupovati, mi smo za vas pronašli nekoliko ideja.

S poklonom možete odati počast posebnom zajedničkom sjećanju, nečemu što vas je nasmijalo ili nečemu što je samo vaše.

Ako ne znate što ćete, razmotrite ove ideje za poklone. Oni su idealni za parove koji su tek na početku svoje veze:

1. Parfem

2. Omiljena bombonijera

3. Novčanik

4. Narukvica

5. Donje rublje

6. Pulover, dolcevita ili džemper od kašmira

7. Brijač

8. Pidžama

9. Šal od kašmira

10. Set gelova za tuširanje

11. Mirisne svijeće (ovdje možete eksperimentirati)

12. Trenirka

13. Papuče

14. Naočale

15. Zvučnik

16. Biljka ili cvijeće

17. Okvir sa slikom

18. Prijenosni trimer

19. Ogrtač

20. Čarape