Nema ničeg boljeg za razvoj vida u djece od boravka vani

Oči moraju naporno raditi dok čitate, igrate se na računalu ili gledate u mobitel, no dok smo vani, na svježem zraku, oko se odmara i nije fokusirano na predmete

<p>Puno je razloga zbog kojih bi se djeca trebala igrati vani što je češće moguće, od toga da koristi njihovu zdravu snu te je dobro za fizički razvoj do toga da im razvija maštu. No postoji i jedan razlog koji možda niste očekivali. </p><p>U djece koja se najmanje dva sata dnevno igraju izvan kuće na danjem svjetlu smanjuje se rizik od razvoja kratkovidnosti, kaže berlinska oftalmologinja Andrea Lietz-Partzsch. </p><p>Nema ničega boljeg za razvoj dobrog vida od malo svježeg zraka i prirodnoga dnevnog svjetla, rekla je. Usto, vani je puno manje velikog kontrasta između svjetla i tame nego u zatvorenom prostoru. </p><p>Bez obzira na povijest bolesti očiju u obitelji, prirodno svjetlo utječe na kvalitetu vida i ima veliku prednost nad umjetnim.</p><p>Oči za vrijeme igre na otvorenom nisu fokusirane na predmete koji se nalaze blizu, što im daje priliku za odmor.</p><p>Dodatna je korist to što boravak na sunčevom svjetlu potiče razvoj hormona dopamina, a to utječe na biokemikalije koje kontroliraju razvoj očiju, odnosno utječu na duljinu očne jabučice. Kod djece koja češće borave na otvorenom uočen je manji rast dioptrije nego u djece koja više vremena borave u zatvorenom prostoru.</p><p>Između četvrtine i trećine svih ljudi u zapadnim zemljama je kratkovidno, kažu oftalmolozi te dodaju kako se čini da taj trend raste. </p><p>Oči moraju naporno raditi dok čitate, igrate se na računalu ili gledate u mobitel. "Smatra se da to ima dugoročan efekt na razvoj očne jabučice", objašnjava Lietz-Partzsch.</p><p>Miopija ili kratkovidnost, stanje je koje pogađa i odrasle pa Lietz-Partzsch savjetuje ljudima svih dobi da češće odmaraju oči kad rade na nečemu što zahtijeva gledanje izbliza. </p><p>Kratkovidnost u djece je u porastu, a među glavnim faktorima koji potiču porast kratkovidnosti su boravak djece u zatvorenim prostorima i gledanje na blizinu, rad na kompjuterima i na različitim gadgetima. </p><p>"Mnogi čimbenici utječu na ljudske oči, a u tomu veliku ulogu ima i genetika. Neka djeca mogu sjediti cijeli dan pred računalom i neće postati kratkovidna", dodala je Lietz-Partzsch. </p>