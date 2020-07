Nema više mučenja s dinjom: 2 super načina za lagano rezanje

Baš poput lubenice dinja je savršena ljetna poslastica koja će vas brzo rashladiti i zasladiti. Sastavljena je većinom od vode pa tijelu pruža odličnu rehidraciju

<p>Dinja je sastavljena većim dijelom od vode, stoga je ona izvrsno voće za nadoknađivanje tekućine. No zbog svoje čvrste i izrezbarene kore mnogima je ovo voće nezgodno za jesti zbog rezanja. No rezanje dinje nije toliko zahtjevno kada znate najbolji i najlakši način.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: <strong>Top savjeti kako izabrati pravu lubenicu: ‘Birajte onu koji ima više bijelih pruga’</strong><br/> </p><p>Prije samog rezanja vrlo je bitno da cijelu dinju dobro isperete.</p><p><strong>Jamie Geller</strong>, američko izraelska spisateljica, koja piše recepte, za video na YouTubeu je pokazala sa svojim suprugom kako na najlakši način izrezati dinju i servirati je tako da je možete bez problema ponijeti i na plažu.</p><p>Njezin suprug prvo je prerezao krajeve dinje, zatim ju je položio da stoji uspravno i nožem je počeo lagano skidati koru, od vrha do dna. Nakon što je izrezao koru, dinju je prepolovio na pola. Nakon toga, Jamie i suprug, uzeli su svaki po jednu polovicu dinje i sa žlicom su izvadili koštice.</p><p>Zatim su položili dinju na dasku za rezanju na ravnu stranu i rezali su dinje na tanke komadiće. Također, podijelili su savjet kako tako narezanu dinju je odlično staviti u hladnjak da se rashladi i kako je onda još bolja za jesti.</p><p>Što se tiče serviranja, kada su narezali polovicu dinje, poslužili su se nožem kako bi ju podignuli sa daske za rezanje i smjestili na tanjur za serviranje.</p><p>Vi možete dinju ostaviti na takvim tankim komadićima, a možete ih izrezati i na manje komadiće, primjerice u obliku kocke ili slično. Možete ju rezati s korom, a ako volite bez kore onda prvo skinite koru pa ju režite.</p><p>Drugi način rezanje dinje pokazala je kuharica sa kanala Spoon Fork Heart na YouTubeu. Dinji nije izrezala koru već ju je s korom prerezala na pola. Zatim je također, sa žlicom ostrugala koštice. Postavila ju je na dasku za rezanje, s ravnije strane, tako da je ova obla strana okrenuta prema gore. Onda ju je prepolovila. Zatim je dinju okrenula, tako da je obla strana ovog puta bila na dasci za rezanje. Onda je s malim nožićem krenula rezati dinju po sredini, tako da ne izreže koru. Istu stvar radila je na cijeloj polovici dinje. Nastavila ju je rezati na vodoravne komade bez da reže koru.</p><p>Zatim je počela rezati okomito, isto na jednake komade. Tako da je od dinje dobila narezane kocke. Nakon toga, rastegnula je koru, a dinja je izgledala prekrasno, pomalo je podsjećala na ježa. Dinju je tako servirala.</p><p>Ostale su joj još tri polovice, a svaku polovicu možete rezati na drugi način, jednu na kockicu drugu na deblje komade, treću na tanje komade, sa žlicom za sladoled možete napraviti i krugove. Bitno je samo da ne režete koru kako biste ju mogli na kraju rastegnuti i dobiti super narezanu dinju.</p><p> </p>