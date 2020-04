Nemate doma jaja: Evo kojim ih namirnicama možete zamijeniti

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Začini u vrtu: Kako ih posaditi, održavati i koristiti u jelima...

Jaja možete zamijeniti umakom od jabuka, bananom, chia sjemenkama ili čak soda bikarbonom i octom.

- Gotovo sva pečena jela mogu se napraviti s nadomjescima za jaja - tvrdi Deana Karim, stručna pekarica i izvršna direktorica Good Dees, tvrtke za peciva s niskim udjelom ugljikohidrata.

Za slatke recepte, Karim preporučuje zamjenu poput banana, umaka od jabuka, jogurt ili maslac od kikirikija (može i kombinacija). Za tekuću zamjenu poput jabučnog umaka ili jogurta, uzmite mjeru od 1/4 šalice po jajetu kojeg pokušavate zamijeniti.

Ako koristite banane, koristite one zrele, otprilike jednu srednju bananu po jajetu i izmiksajte je prije miješanja. Kikiriki maslac i ostali maslaci od orašastih plodova mogu biti osobito korisni kao vezivno sredstvo kod izrade kolačića, jer su dovoljno ljepljivi da suhi sastojci ostanu na okupu. Često prema teksturi možete odrediti jeste li ih dodali dovoljno.

- S kolačićima je to vrlo jednostavno. Ako se sastojci ne drže zajedno na limu za pečenje, neće niti u pećnici - tvrdi Karim.

Za nadomjestak neutralnog okusa (ako ne želite slatkoću ili voćni okus) možete koristiti žlicu chia ili lanenih sjemenki pomiješanih s tri žlice vode i ostaviti da odstoji 5 minuta. Pomoću ove formule zamijenit ćete jedno jaje. Ovaj trik također daje dodatna vlakna u vaš recept.

Prstohvat, sode bikarbone (započnite s jednom žličicom) i octa (jedna žlica) također može zamijeniti jaja u receptima poput kolača, što može biti malo manje opraštanje od kolačića.

- To pomaže da se jelo poveća i veže, isto kao što to rade i jaja - objašnjava Karim. Ovisno o tome što imate pri ruci i onome što pokušavate napraviti, no mnogi će recepti zahtijevati izvjesno eksperimentiranje.

Naime, Karim preporučuje da prvo isprobate mali dio recepata u šalicu (točno onako kako zvuči - jednu porciju tijesta ili smjese stavite u mikrovalnu u velikoj šalici kave ili čaja na 60 sekundi, a zatim još 30 ako ne izgleda kao da je gotovo).

- Ako želite malo 'jači' doručak obično se oslanjate na jaja kao temeljni izvor dnevnih proteina, no i za to postoji puno rješenja - sugerira Cynthia Sass, nutricionistica.

- Grah, slanutak i leća mogu biti odlične alternative jajima, zajedno s raznim povrćem i biljem. Što više biljnih skupina hrane unesete u obrok, to će vaš unos vitamina, minerala, vlakana i antioksidanata biti veći - objasnila je. Leća sadrži puno proteina i bogata je vlaknima, što je važno za zdravu probavu.

Zob je druga opcija za zamjenu jaja. Odličan su izvor proteina, vlakana, vitamina i minerala. U jednoj šalici zobi ima više od 20 grama proteina, kao i hranjivih sastojaka poput folata, kalija, fosfora, magnezija i željeza.

Zobena kaša je također svestrana namirnica, a poslužuje se na sve moguće načine. Također se može napraviti i preko noći i poslužiti s bilo kojim dodacima koje odaberete, uključujući i voće, orašaste plodove i slično, piše Insider.

