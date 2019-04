Ovo ne smijete bacati u školjku i sudoper: Ulje, talog od kave...

Željko Stričak ima tek 27 godina, ali dovoljno dugo je vodoinstalater da je vidio puno toga.



- Uh, da samo znate što sve nađemo u cijevima - nasmijao se Željko.

A bilo je tu svega, životinja, drvenih predmeta, tkanina... Puno toga što tamo ne bi smjelo biti.- Što ne smijete nikako bacati u sudoper su ostaci hrane. Oni će vam sigurno začepiti cijevi. Znam, svima je lakše one sitne komadiće pustiti nuz cijevi umjesto da ih bace u koš za smeće - dodao je Željko.A onda je na red došla i najveća opasnost za vaše sustav odvoda.- Talog od kave, to je veliki problem. Voda ga ne može isprati, a onda sve treba odštopavati motornim sajlama.U WC školjku također nije pametno bacati ostatke hrane, ali ni pelene, vlažne marame, štapiće za uho, pijesak za mačke, ulje, mast...Ima Željko i mali trik ako vam se začepi cijev u sudoperu.- Dlanom zatvorite odvod, pustite toplu vodu, a onda napravite vakuum i 'pumpajte'.S ocem je počeo raditi dok je još bio u osnovnoj školi, a uskoro će i preuzeti posao.- Može se dobro živjeti od vodoinstalaterstva, posla ćete uvijek imati. Vani vodoinstalateri zarađuju i više od liječnik - kaže Željko, koji je i član Obrtničke komore.- Komora nam pomaže u reklami, promociji posla, u školovanju. To nam je jako važno.Za Željka ima samo jedna nuspojava ovog posla.- Da, prijatelji znaju iskorištavati to što sam vodoinstalater. Zovu stalno kad im treba - nasmijao se.Ipak, svoj posao Željo mijenjao ne bi.- Najvažnije mi je da se može dobro zaraditi i da posao nije dosadan. Volim ovo raditi.