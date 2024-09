Nemojte ih olako zanemariti! Simptomi sepse lako se pripišu nekim manje opasnim stanjima

Nejasan govor ili zbunjenost osobe, drhtavica i bol u mišićima, izostanak mokrenja tijekom dana, snažan osjećaj nedostatka zraka i bezbojna koža s osipom, mogu biti rani znakovi sepse. Riječ je o simptomima koji se lako mogu zamijeniti za neka blaža stanja, a iznimno je važno da budu prepoznati na vrijeme i da se sepsa na vrijeme liječi, pokazao je i primjer Craiga Mackinlaya, zastupnika Torijevaca u britanskom parlamentu, koji je neke od tih simptoma pripisao počecima prehlade, s obzirom da se ona zna javiti u rujnu, donosi Daily Mail.

Kad se nakon 16 dana probudio u bolnici, otkrio je da su mu udovi potpuno pocrnjeli i da će mu ih liječnici morati amputirati, jer je u pitanju bila sepsa. Riječ je o 'tihom ubojici' koji se javlja kad imunološki sustav tijela pretjerano odgovori na neku infekciju u organizmu, primjerice kod upale mjehura, ili neke respiratorne infekcije. Ovo stanje može dovesti do zatajenja organa opasnog po život. Procjenjuje se, štoviše, da sepsa u Velikoj Britaniji godišnje ubije oko 48.000 Britanaca godišnje, ili nešto više od pet ljudi na sat.

Zastupnik Mackinlay je među sretnicima, iako se mjesecima nakon sepse vratio na posao kao prvi 'bionički zastupnik' u britanskom parlamentu, s bioničkim protezama koje su mu zamijenile obje ruke i noge. Zato je iznimno važno biti svjestan ranih simptoma i mogućeg razvoja stanja kod osobe koja je njome pogođena, ističu u britanskom Zavodu za javno zdravstvo (NHS).

Naime, jedan od prvih simptoma sepse je opasni pad krvnog tlaka, što može uzrokovati promjenu mentalnog stanja kod čovjeka. Slijedom toga, jedan od najlakših načina da prepoznate sepsu kod nekoga je ako počne nejasno govoriti i pokazuje znakove opće zbunjenosti. Dobro je odmah se javiti liječniku, ili pozvati Hitnu pomoć, jer nejasan govor može biti i znak drugih stanja, primjerice moždanog udara, koji također zahtijeva hitnu pomoć.

Drhtavica tijela znak je da je počela rasti temperatura, što je jedan od prvih odgovora organizma na svaku infekciju. Kako stanje postaje ozbiljnije, može se javiti i bol u mišićima, što može podsjećati na gripu. No ako primijetite da čovjek proizvodi manje urina nego što je to uobičajeno, odnosno mokri tek jednom tijekom dana, na primjer, to je još jedan ozbiljan znak sepse. To je povezano s padom krvnog tlaka, koji može utjecati na smanjeni dotok krvi do pojedinih organa, pa tako i do bubrega, što utječe na njihovu funkciju. Budući da bubrezi mogu biti neki od prvih organa koji počinju pokazivati znakove smanjene funkcije zbog sepse, smanjena proizvodnja urina smatra se ozbiljnim potencijalnim znakom tog stanja.

Slično je i sa osjećajem nedostatka zraka, jer sepsa može uzrokovati sindrom akutnog respiratornog stresa. I ovo je povezano sa smanjenom sposobnošću organizma da opskrbljuje pojedine organe krvlju, u ovom slučaju pluća. Posljedično, tijelo to pokušava kompenzirati povećanjem brzine disanja, zbog čega ljudi ostaju bez daha.

Promjene u boji kože ili izgledu još su jedan mogući ozbiljan znak sepse. Prema informacijama iz britanskog Zavoda za javno zdravstvo, promjene u boji kože mogu se javiti kao osip koji ne blijedi kada pređete čašom po njemu, kao i blijedilo i mrlje na koži koja je hladna i ljepljiva na dodir. Na koži zahvaćenoj sepsom također se mogu razviti modrice od uboda ili velika ljubičasta područja koja također mogu postati plava, što je znak da tijelo ne dobiva dovoljno kisika. Kod ljudi s tamnijom kožom te je promjene često lakše uočiti na dlanovima i tabanima.

Svatko tko razvije bilo koji od ovih simptoma trebao bi hitno potražiti liječničku pomoć i pitati liječnike može li to biti sepsa, savjetuju u NHS. Treba imati na umu da se kod nekih ljudi neće razviti baš svi spomenuti simptomi, no pomoć liječnika potražite i ako se jave tek jedan ili dva zbog kojih ste posumnjali u tu mogućnost. Jer, brza dijagnoza i liječenje ključni su za pozitivan ishod.

Ako se rano otkrije, sepsa se uspješno može liječiti intravenski, antibioticima, no ako se ne otkrije na vrijeme pacijent može doživjeti septički šok. To vodi do opasnog pada krvnog tlaka i umanjenja šansi za preživljenje za čak 50 posto. Stručnjaci procjenjuju da svaki sat kašnjenja u prepoznavanju tog stanja i liječenju sepse povećavaju šanse za smrtni ishod za 8 posto.