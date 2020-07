Nemojte piti alkohol na prazan želudac! Evo što to radi tijelu

Ako pijete alkohol na prazan želudac, tada se on brže apsorbira u krv i počinjete imati problema s jasnim razmišljanjem i koordinacijom pokreta. Osim toga, neke komplikacije su i vrlo opasne

<p>Keith Grimes, liječnik opće prakse za internetsku stranicu Babylon Health, objašnjava da kada netko pije alkohol, on se apsorbira u krvotok iz tankog crijeva, dijela crijeva koje počinje tamo gdje završava želudac.</p><p>- Oko 80% apsorpcije alkohola događa se na tom mjestu i to se brzo događa. Želudac igra važnu ulogu u određivanju koliko brzo alkohol ulazi u tanko crijevo - kaže on.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (koliko treba popiti za 0.5 promila):</p><p>Ako vam je želudac prazan, to se događa brže. Ali ako vam je želudac pun hrane, alkohol ulazi u vaš krvotok sporije i sigurnije.</p><p>Tony Rao, savjetnik Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva i specijalist za alkohol i mentalno zdravlje, kaže da konzumiranje hrane obično oblaže želudac i usporava apsorpciju alkohola, ali ne uvijek. Masna hrana obično je izuzetak. Koliko brzo alkohol ulazi u krvotok, ovisi o tome koliko se brzo prazni želudac, objašnjava on.</p><p>Jedenje nezdrave, masne hrane može ubrzati proces pražnjenja želuca, što rezultira bržom apsorpcijom alkohola u vaš krvotok. </p><p>- Dakle, jedenje kebaba i čipsa može rezultirati da se alkohol apsorbira prije nego, recimo, ako popijete čašu mlijeka - kaže on.</p><p>Vrsta alkoholnog pića također može utjecati na brzinu pražnjenja želuca.</p><p>- Jača alkoholna pića ubrzavaju pražnjenje želuca i apsorpciju alkohola. Slatka pića i ona s kofeinom usporavaju proces - kaže Rao.</p><p>Ljudi koji jedu prije nego piju imaju tendenciju da se bolje nose s alkoholom, jer se brzina apsorpcije alkohola u krvotok usporava i tijelo ga apsorbira na odgovarajući način. Stručnjaci savjetuju da ne pijete na prazan želudac zbog utjecaja koji to može imati na tijelo. </p><p>- Kratkoročni učinci pijenja na prazan želudac, posebno jačih alkoholnih pića, može značiti brži porast razine alkohola u krvi - kaže Rao. </p><p>Kad se to dogodi, brzo ćete se osjećati pijanije i imat ćete problema s jasnim razmišljanjem i koordinacijom pokreta.</p><p>- Pijenje na prazan želudac je opasno, jer brz porast alkohola u krvi može povećati toksične učinke alkohola na mozak - dodaje.</p><p>Alkohol također može nadražiti sluznicu želuca u kombinaciji sa želučanom kiselinom, što se može pogoršati kada je želudac prazan.</p><p>- U vrlo rijetkim slučajevima, ako osoba posti ili gladuje, značajno konzumiranje alkohola može izazvati ozbiljnu komplikaciju zvanu alkoholna ketoacidoza - kaže Grimes. Radi se o poremećenom metabolizmu u tijelu i može dovesti do jake mučnine, povraćanja i bolova u trbuhu.</p><p>Stanje zahtijeva bolničko liječenje.</p><p>- Tragično je što smo vidjeli da mlada, fit žena umre od toga - kaže on, govoreći o smrti 27-godišnjakinje iz Velike Britanije, koja je preminula od alkoholne ketoacidoze. Izvještaji pokazuju da je pila alkohol na prazan želudac.</p><p>Za one koji piju, a zaboravili su jesti, Grimes savjetuje da se drže slabijih alkoholnih pića ili da isto razrjeđuju vodom ili nečim sličnim, također preporučuje i da nešto jedu ili grickaju dok piju, piše <a href="https://www.huffpost.com/entry/drinking-empty-stomach-does-to-body_l_5f19c497c5b6296fbf3f5775" target="_blank">Huffpost</a>.</p>