Kraj 'open spacea' u uredima?

Osobni prostor napokon se vraća u modu, ali ponovno ga stvoriti nakon dva desetljeća izbjegavanja teško da je jednostavan zadatak. Za sve je kriva pandemija i zaštita od širenja bolesti

<p>Tvrtka, specijalizirana za komercijalne rashladne sustave, odlučila je napustiti neutralne kabine i umjesto toga se odlučila za redizajn koji bi sadržavao skupa, pregradna sjedala koja su sada sveprisutna u modernim uredima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Restoran u Amsterdamu poslužuje goste u staklenim kućicama</p><p>- Upravo smo napravili veliki koncept otvorenog ureda; svakoga smo postavili u stolove koji su se nalazili jedan iznad drugoga - rekao mi je <strong>Steven Proctor</strong>, direktor prodaje i marketinga tvrtke True Manufacturing.</p><p>Tvrtkin ured i problemi koje su je snašli možda su potpuno novi, ali brige direktora i njegovih suradnika su daleko od jedinstvenih. Ovog proljeća milijuni Amerikanaca pokušavaju ograničiti interakciju s kolegama, ili radeći od kuće zajedno s cimerima ili članovima obitelji. </p><p>U proteklih nekoliko desetljeća, nekada podijeljeni unutarnji prostori u firmama i kod kuće postali su puno otvoreniji. Privatni uredi ustupili su mjesto isplativim kabinama, a nakon što su kalifornijske tehnološke tvrtke postale utjecajni poslodavci nove generacije, njihovi otvoreni planovi bili su početak kraja privatnih radnih prostora. U kućama su se krenuli rušiti zidovi kako bi se stvorio interijer i prostor otvorenog koncepta. </p><p>No, ovog proljeća, zidovi su opet postali in zbog pandemije. U posljednjih nekoliko mjeseci životi koji su se odvijali u prozračnim, bezličnim prostorima su se promijenili. Suradnja i zajedništvo postali su sinonim bolesti. Već u ožujku, dizajneri, proizvođači i arhitekti započeli su s izgradnjom planova i proizvoda za koje su pretpostavili da mogu biti presudni u svakodnevnom životu.</p><p>Osobni prostor napokon se vraća u modu, ali ponovno ga stvoriti nakon dva desetljeća izbjegavanja teško da je jednostavan zadatak. Moramo prije svega odlučiti što želimo od zidova. Prijetnja od bolesti i kućna karantena podsjetili su sve koji su bili uključeni u izgradnju objekata na funkcionalni razlog zbog kojeg ljudi grade zidove tisućljećima.</p><p><strong>Randy Howder</strong>, upravitelj ureda u San Franciscu tvrtke za dizajn i arhitekturu, Gensler, smatra da otvoreni planovi mogu biti vrlo učinkoviti ako ih dobro osmisle arhitekti koji razumiju kulturu i potrebe određenog radnog mjesta, iako priznaje da je to nije jedini razlog njihovog širenja.</p><p>- Anđeo na mojem lijevom ramenu kaže da su otvoreni planovi postali popularni jer je bilo puno vjerovanja u činjenicu da otvoreni ured povećava suradnju i svijest o tome što rade drugi kolege - izjavio je i dodao: 'Vrag na mom desnom ramenu kaže da je otvorene urede ponekad jeftinije, isplativije i brže graditi'. Naime, ured otvorenog plana je rezultirao skučenim stolovima bez privatnosti na radnim mjestima na kojima je ljudima potrebna tišina i usredotočenost. To je potaknulo uvjerenje da će otvoreni uredi potaknuti timski rad. No, sada se čini suprotno.</p><p>Tako se Amerika početkom 2020. našla pred nekoliko prepreka kako bi spriječila kihanje i širenje zaraze. Gensler je u svom istraživanju na radnom mjestu 2019. utvrdio da 65 posto ispitanika želi barem poluprivatne radne prostore; druga četvrtina htjela je pristup privatnim prostorima na zahtjev. Godišnja anketa Američkog instituta za arhitekte otkrila je dvoznamenkasti pad interesa za otvorene planove u usporedbi s prethodnom godinom i u 2019. i 2020. godini.</p><p>Unatoč promjenjivoj plimi mišljenja, povratak zidova nije se široko primjenjivao. Zidovi ili čak nove uredske pregrade ili razdjelnici stolova skupi su i glomazni. Radni prostori koji su sagrađeni da funkcioniraju bez njih ne mogu se lako prilagoditi, a ljudi koji su u proteklom desetljeću srušili previše dijelova svoje kuće vjerojatno više ne žele trošiti vrijeme i novac kako bi opet dobili pojedinačne sobe.</p><p>Ipak, na ovaj ili onaj način, zidovi su se počeli vraćati na mjesta s kojih su protjerani. Tvrtka True Manufacturing je već popunila narudžbenice za razdjelnike od pleksiglasa za klijente koji rade u ugostiteljstvu, ali i za banke, školske sustave, policijske službe i ostale. Za pregrade i razdjelnike u cijeloj je zemlji takva potražnja da su zalihe materijala, koji se najčešće koriste za izradu, poput pleksiglasa, počele nestajati.</p><p>Stylex, tvrtka uredskog namještaja sa sjedištem u New Jerseyu, započela je planirati povratak zidova krajem ožujka. Njegova je tvrtka osmislila proizvod pod nazivom 'Brzi zasloni' - visoke, jednostavne pregrade prekrivene tkaninom na kotačima. U Gensleru Howder već planira povratak svojih klijenata na posao.</p><p>- Vidimo neki zanimljiv pomak prema prostoru koji nije ni ured ni otvoreno okruženje - rekao je direktor. Naime, Howder predviđa porast onoga što njegova tvrtka naziva 'polu-uredom'. To nije baš privatni ured, a nije baš ni otvoreni radni prostor, niti mala sala za konferencije, već sve to zajedno. Iako je to slika koja se teško može zamisliti; to je mali, djelomično otvoreni prostor u kojem, barem teoretski, ne morate slušati kako kolege za stolom razgovaraju o supružniku nekoliko sati, dok vi pokušavate ispoštovati rok isporuke. Ovi bi prostori također pomogli odvojenim radnicima ako se vrate u ured dok prijetnja infekcijom koronavirusom ostaje, piše <a href="https://www.theatlantic.com/technology/archive/2020/07/walls-pandemic-open-plan/614590/" target="_blank">The Atlantic</a>.</p>