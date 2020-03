Nemojte prestati 'dejtati': Spoj odradite putem video poziva

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Nisu sve izolacije iste... Ovako se provode Viktorijine anđelice

Upoznavanje partnera zasigurno nikome nije prioritet tijekom trenutne pandemije korona virusa. No postoje ljudi koji žive potpuno sami i izolirali su se kako bi se zaštitili od virusa pa im prijete mnogi dani bez interakcije.

Ako ste među njima i nedostaje vam kontakata, Bestlife donosi načine na koje i dalje možete upoznavati ljude iz udobnosti svog doma i biti sigurni da nećete ugroziti svoje zdravlje.

1. Odaberite nekoliko ljudi u koje ćete uložiti svoje vrijeme

Na aplikacijama za upoznavanje, ljudi su izloženi tolikom broju profila da na kraju niti jedan ne pogledaju do kraja. Prestanite to raditi. Odaberite dva do tri i posvetite im se. Sada barem imate vremena. To je korisnije nego da se dopisujete s desetak ljudi. Ako vam se ne sviđaju, eliminirajte ih i pronađite nove.

2. Virtualni spoj

Ako ste na aplikacijama za upoznavanje, možda ste primijetili da sve više ljudi prakticira virtualni spoj putem videopoziva. Možete zajedno i večerati, postavite stol, skuhajte svako svoje jelo i večerajte dok pričate putem videopoziva. Jedini nedostatak je da nema pravog fizičkog kontakta.

Jednostavno je, samo pritisnete gumb i tamo ste.

3. Napokon ćete imati razlog da se 'sredite'

Samo zato što se s nekim ne vidite uživo, ne znači da ne biste trebali uložiti vremena za taj susret. Dobro se odjenite, očistite stan, namjestite osvjetljenje i odaberete dobar kut za kameru.

Virtualno druženje nudi vam i dragocjenu priliku da vidite govor tijela drugog partnera i ponašanje.

4. Pojam romantike se mijenja

Trenutno nije pametno biti fizički intiman s bilo kime. No to ne mora nužno biti i loša stvar. Za sada, osim spojeva putem videa, možete jedno drugome pisati ljubavna pisma. To može biti zaista romantično, poput romana Jane Austen.

