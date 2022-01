Dan selfija u muzeju je izmislila Mar Dixon, zaljubljenica u muzeje, 2015. godine. Internet je na današnji dan preplavljen hashtagom 'museumselfie'. No ako ste odlučili 'poštovati' ovaj dan i otići u neki od muzeja, nemojte potrošiti vrijeme samo na to da ispadnete što bolje na slici. OK, to je danas važno, ali je još važnije da nešto naučite, da se dobro osjećate i da uživate u izložbenim primjercima bez obzira na to koji ste muzej danas odabrali.

POGLEDAJTE VIDEO: Muzej Miraikan u Tokiju

Inače, u muzejima su znakovi 'zabranjeno fotografiranje' obično postavljeni posvuda kako posjetitelji ne bi koristili bljeskalice koje degradiraju kvalitetu konzerviranih djela. Ali u današnjem svijetu visokoosjetljivih kamera na pametnim telefonima, mnogo više muzeja popušta pravila o fotografiranju kako bi potaknuli što veći angažman s javnošću.

Sada u ovoj kampanji na Twitteru i Instagramu sudjeluju muzeji diljem svijeta, a Mar je postala dio kulturnog fenomena internet kulture.