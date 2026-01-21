Ono što je od početaka karijere karakteriziralo rad Valentina Garavanija bila je potreba da ženu učini nedodirljivom, gotovo nestvarnom u svojoj ljepoti i ženstvenosti - ističe modni i filmski kritičar Nenad Korkut
Nenad Korkut: 'Valentino haljinu u strastvenoj boji maka nemoguće je imitirati'
U idealnom svijetu svaka bi žena barem jednom u životu odjenula Valentinovu haljinu, rekla je legendarna modna urednica Liz Tilberis i u toj jednostavnoj rečenici možda je najbolje sažela modnu filozofiju talijanskog modnog velikana Valentina Garavanija. Jer Valentino je, kao ni jedan drugi kreator u povijesti mode, cjelokupni opus posvetio veličanju ženstvenosti i nastojanju da žene učini lijepima te da se one u njegovim kreacijama osjećaju kao kraljice (ili barem princeze), ističe poznati modni i filmski kritičar Nenad Korkut, povodom smrti modnog dizajnera kojega su mediji ovih dana prozvali "posljednjim modnim carem".
