Nenad Sovilj: Moj nakit nose članovi najbogatijih obitelji, ali i umjetnice kao Lady GaGa

StartFragment Dizajner Nenad Sovilj (45) po formalnom obrazovanju je magistar fitomedicine, ali ono što je oduvijek bio, prije ikakve diplome, jest esteta i skulptor - netko tko je talentom dobio sposobnost da lako kreira treću dimenziju. Zadnjih dvadeset godina zato mu je fokus na autorskom, skulpturalnom nakitu, a paralelno radi i skulpture, prostorne instalacije i povremeno oblikuje interijer. Voli reći da se bavi oblikovanjem materije - ponekad to završi na zidu ili u prostoru, a ponekad na nečijem tijelu.

