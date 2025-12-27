Obavijesti

INTERVJU S DIZAJNEROM PLUS+

Nenad Sovilj: Moj nakit nose članovi najbogatijih obitelji, ali i umjetnice kao Lady GaGa

Ana Vukašinović
Nenad Sovilj: Moj nakit nose članovi najbogatijih obitelji, ali i umjetnice kao Lady GaGa
Prije dvadeset godina izradio je svoj pri komad nakita koji mu je otvorio vrata prema umjetničkom svijetu - on je tata mata za nakit, instalacije i skulpture

StartFragment Dizajner Nenad Sovilj (45) po formalnom obrazovanju je magistar fitomedicine, ali ono što je oduvijek bio, prije ikakve diplome, jest esteta i skulptor - netko tko je talentom dobio sposobnost da lako kreira treću dimenziju. Zadnjih dvadeset godina zato mu je fokus na autorskom, skulpturalnom nakitu, a paralelno radi i skulpture, prostorne instalacije i povremeno oblikuje interijer. Voli reći da se bavi oblikovanjem materije - ponekad to završi na zidu ili u prostoru, a ponekad na nečijem tijelu.

