<p>Corona Newton trpi viceve o svom neobičnom imenu otkad se sjeća. Nadimci povezani s pivom pratili su 49-godišnju državnu službenicu još prije nego što je zakonski mogla popiti svoju prvu kriglu.</p><p>- Ljudi su me znali zvati Guinness i Budweiser. Nekad mi je bilo smiješno, nekad ne, ali ovo sada je frustrirajuće, pogotovo kad postane agresivno - kaže ona <a href="https://www.bbc.com/news/uk-england-manchester-54868143">BBC-u.</a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mučne ispovijesti zlostavljanih žena</strong></p><p>Corona živi u Oldhamu, koji trenutno ima najveći broj slučajeva Covid-19 na 100 tisuća ljudi u Engleskoj. Stanovnici grada Manchestera tjednima su podnosili neke od najtežih pojačanih mjera zaključavanja.</p><p>Corona je rekla da je nitko ne shvaća ozbiljno kad otkriju njezino ime, a ne može rezervirati ni stol u lokalnom restoranu ili se pretplatiti preko nečeg online da ljudi misle kako ih ne zafrkava.</p><p>- Kažu mi 'aha, znači vi ste virus'. Možda zvuči smiješno isprva, no vjerujte mi, nije - ističe Britanka.</p><p>Mama petero djece kaže kako je znala primati i vrlo neugodne telefonske pozive otkako je krenula pandemija. </p><p>Dok je prošlog tjedna vozila kćer kod zubara, primila je izrazito uvredljiv telefonski poziv muškarca koji ju je opsovao.</p><p>- Vrištao mi je iz slušalice 'kakav je osjećaj ubijati svijet!?' - ispričala je.</p><p>Njezino ime također dovodi do neugodnih situacija, poput nedavnog razgovora s učiteljicom njene kćeri, koja je smatrala uvredljivim to što njena učenica stalno spominje 'koronu'.</p><h2>Ime Corona</h2><p>Prema britanskom Uredu za nacionalnu statistiku, manje od tri djevojke zvale su se Corona u 2019. godini i to ime nije zabilježeno u prvih 100 imena djevojaka ni u jednom trenutku od 1904.-2019.</p><p>Pa kako je Corona došla do svog neobičnog imena?</p><p>Ime dolazi od latinske riječi za krunu, a također znači auru oko zvijezda ili mjeseca. To je prilično često španjolsko prezime, ali manje poznato kao ime. Odrastajući u Droghedi, gradu na istočnoj obali Irske, Corona je rekla da se istakla time što nije zvučala katolički, iako je dobila ime po primalji koja ju je porodila.</p><p>- Moji se roditelji nisu mogli odlučiti između Sare i Catherine, pa su na kraju odabrali Coronu - rekla je.</p><p>Prije nego što je svjetskim naslovnicama dominirala pandemija, Corona je rekla da je bilo puno lakše imati smisla za humor u vezi s njezinim imenom.</p><p>Unatoč tome što je Covid-19 za sada odgodio planove ove Britanke, kao i bilo kakve snove o masivnoj proslavi 50. rođendana, Corona je rekao da će 2020. sigurno biti godina za pamćenje.</p><p>- U ovim teškim vremenima, ako sam nekome uljepšala dan smiješnim imenom, neka bude. Barem me nitko neće zaboraviti - rekla je. </p>