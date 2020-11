Kako napraviti 'društveni balon' za sigurno druženje ove zime?

Više od devet mjeseci nakon početka pandemije koronavirusa, vrijeme postaje sve hladnije. Na pomolu su Božić i Nova godina. Mnogi će doći u iskušenje da se druže u zatvorenom s prijateljima i obitelji...

<p>Stvaranje 'društvenih balona', malih skupina koje se slože provoditi vrijeme zajedno u zatvorenom prostoru, isključivo međusobno, možda je najsigurniji način za druženje u zatvorenom s dragim ljudima. No stručnjaci za javno zdravstvo kažu da je taj pristup i dalje donekle rizičan, s obzirom na to da se svuda po svijetu bilježi rekordno velik broj novih slučajeva koronavirusa. Što su stroža ograničenja 'društvenog balona', taj rizik više opada.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Morate se sjetiti da ne postoje scenariji nultog rizika i da su 'društveni baloni' većine ljudi veći nego što misle. Morat ćete vjerovati ljudima s kojima ste u 'balonu' da će svi biti iskreni i otvoreni u vezi s bilo kakvom izloženošću koju su imali, ili koju su imali ljudi oko njih - rekla je dr. Anne Rimoin, profesorica epidemiologije na UCLA-u. </p><p><a href="https://www.businessinsider.com/coronavirus-pod-bubble-safety-tips-risks-experts-2020-11?utm_medium=social&utm_campaign=sf-bi-main&utm_source=facebook.com&fbclid=IwAR0dBGZwPd4Y0gcRMG_WA2VoEtubU6btUBPXXPUKLTdr-jv4uNRHOnttjoA" target="_blank">Business Insider </a>pitao je pet stručnjaka za zarazne bolesti za savjet o stvaranju sigurnog 'društvenog balona'. Neke su preporuke bile konzervativnije od drugih, ali svi su se stručnjaci složili oko nekoliko ključnih stvari koje treba izbjegavati.</p><h2>Savjeti za siguran 'društveni balon'</h2><p>Na skali od jedan do 10, rizik zaraze u 'društvenom balonu' je od 2-10, ovisno o tome kako se ljudi u njemu ponašaju, rekao je dr. Murray Cohen, umirovljeni epidemiolog CDC-a.</p><p>Ipak, postoje neke strategije za održavanje tog rizika niskim:</p><p><strong>1. Neka vaš 'balon' bude mali</strong></p><p>U idealnom scenariju stručnjaci preporučuju izbjegavanje bliskog kontakta u zatvorenom s bilo kim izvan vašeg kućanstva. Ako se odlučite proširiti svoj balon, najbolje je uključiti što manje ljudi.</p><p>Saskia Popescu, stručnjakinja za zarazne bolesti sa Sveučilišta George Mason, preporučuje druženje sa samo jednim ili dva druga kućanstva. Drugi stručnjaci dodaju da je dobro ograničiti grupu na oko šest do 10 ljudi.</p><p>'Baloni' mogu biti veći ako svi unutra slijede rigorozne sigurnosne mjere poput rutinskih testiranja i ograničenih vanjskih aktivnosti.</p><p><strong>2. Prije ulaska u 'balon' odradite karantenu od dva tjedna</strong></p><p>Nakon što se osoba zarazi, simptomi koronavirusa mogu potrajati i do 14 dana, pa su stručnjaci preporučili pričekati dva tjedna prije stvaranja 'balona' kako bi bili sigurni da svi članovi nemaju simptome. Za to vrijeme cijela bi skupina trebala izbjegavati društvene aktivnosti.</p><p>- Svatko treba biti vrlo oprezan tijekom dva tjedna prije nego što uđe u tu skupinu, treba pokušati minimalizirati rizik - rekao je Scott Weisenberg, stručnjak za zarazne bolesti u NYU Langone Health.</p><p>Neki su stručnjaci rekli da bi bilo korisno osigurati da svi u 'balonu' imaju negativan test prije nego što se okupe, ali upozorili su i da testiranje može pružiti lažni osjećaj sigurnosti. </p><p><strong>3. Otvorite prozore</strong></p><p>Druženja vani su općenito sigurnija nego ona u zatvorenom, ali su i problematičnija tijekom zime. Najbolje što možete napraviti, jest dobro provjetravati prostorije u kojima se nalazite.</p><p><strong>4. Maske i držanje distance su i dalje preporučljivi</strong></p><p>Stručnjaci se slažu da bi maske i držanje distance trebalo prakticirati i u 'društvenom balonu'.</p><p>- Dovoljno je da samo jedan iz grupe bude zaražen i da od njega svi dobiju virus - upozorava dr. Weisenberg.</p><h2>Rizici koje treba izbjegavati</h2><p><strong>1. Nemojte se družiti s ugroženim skupinama</strong></p><p>S obzirom da rizik postoji i ako se družite u 'balonu', ne preporučuje se da ih stvarate s ljudima starijim od 60 godina, trudnicama, ljudima koji su već bolesni, kao i onima koji su pretili, imaju visoki krvi tlak i dijabetes.</p><p><strong>2. U 'balonima' ne bi trebali biti neophodni radnici</strong></p><p>Ako se družite s ljudima koji idu na posao, vaš 'balon' gubi smisao. Ukoliko ne možete garantirati da netko nije došao u kontakt s virusom, bolje je da ga ne uključujete u svoj 'društveni balon'. Tu govorimo o učiteljima, medicinskim radnicima i slično.</p><p><strong>3. Nemojte jesti vani</strong></p><p>U restoranima nitko ne nosi maske, ali čak i ako netko jede dva metra od vas, postoji rizik za zarazu.</p><p><strong>4. Izbjegavajte više 'društvenih balona'</strong></p><p>Što više ljudi, to je veći rizik. Ukoliko pokušate spojiti dva 'balona' imate dvostruko više ljudi koji se moraju kontrolirati.</p><p>Preporuka je da u 'balonu' budete samo s ljudima kojima možete vjerovati, jer inače ćete teško moći provjeriti s kim su se sve družili i skaču li iz 'balona' u 'balon'.</p>