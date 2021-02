Smrt je nešto što čeka sve, a iako je dio svakodnevice postoji mnogo toga o njoj što nam je neobjašnjivo i ne tiče se samo pitanja zagrobnog života.

Primjerice, znamo li što se događa netom prije nego osoba umre i može li se taj trenutak prepoznati?

Jedan je stručnjak rekao kako je smrtni hropac znak sigurne smrti koja nekoga čeka tijekom sljedeća 23 sata, piše New York Post.

Ovaj se fenomen događa u trenutku kada osoba nije u mogućnosti gutati. Osoba kojoj je smrt blizu disat će drugačije, a taj jedinstveni zvuk dio je tog fenomena, kaže dr. Daniel Murrell, sa američkog sveučilišta u Alabami. Iako je zvuk stravičan, liječnici uvjeravaju kako osoba ne osjeća nikakvu bol.

U takvim slučajevima medicinsko osoblje može pomoći i ublažiti pacijentovu muku okrećući ga na bok da mu se oslobode dišni putevi.

Sam proces umiranja prate neki ponavljajući, pa i paranormalni fenomeni za koje znanstvenici nemaju objašnjenja.

1. Od smrti se ne može pobjeći

Po brojnim religijama, ali i narodnim vjerovanjima, čas smrti nam je zapisan u trenutku rođenja, a tome se ne može pobjeći ni uz kakav trud. Primjerice, istražitelji paranormalnog vjeruju kako, ako pojedinac izbjegne smrt, ona će nastupiti i pod bizarnim uvjetima. Kao dokaz se navode dokumentirani slučajevi spontanog samozapaljenja ljudi u kojima je smrt nastupila zapaljenjem tijela i izgaranjem bez očitog vanjskog uzroka.

Kao da spontano zapaljenje nije dovoljno bizarno samo po sebi, ono se dogodilo nakon što su oni izbjegli smrt pravovremenim odlaskom u bolnicu, spašavanjem ispred jurećeg automobila i slično. Tijelo se najčešće pretvori u pepeo, s time da ništa drugo od stvari koje ga okružuju ne izgori.

Primjerice, Henry Thomas je ujutro izbjegao građevinsku nesreću, a umro u naslonjaču ispred svog TV-a tako da mu je izgorjelo cijelo tijelo osim lubanje i stopala u papučama, a sve ostale stvari u kući su bile netaknute vatrom.

Po mišljenju protivnika teorije spontanog samozapaljenja, mogući uzroci zapaljenja su cigarete i alkoholizam, jer alkolizam može uzrokovati ketozu, odnosno pretvaranje masti u tijelu u masne kiseline, koja proizvodi zapaljivi aceton. Po jednoj teoriji spontano samozapaljenje može nastati zbog skupljanja statičkog elektriciteta u tijelu ili pak geomagnetskih sila na tijelu.

2. Sudbina zapisana u organima

Darivanje organa je human čin koji spašava brojne živote, no i on se u nekim slučajevima povezao s paranormalnim. Tako se 1995. Amerikanac Terry Cottle upucao u glavu pištoljem nakon niza depresivnih epizoda i lošeg raspoloženja. Kako je bio darivatelj organa, njegovo je srce brzinski izvađeno te presađeno u 57-godišnjeg muškarca, Sonny Grahama.

On se nekoliko godina nakon transplantacije susreo s Terryjevom udovicom da joj zahvali te su se počeli intenzivnije družiti, a Terry je rekao kako se zaljubio na prvi pogled. Vjenčali su se 2004., a nakon četiri godine braka njihov je odnos počeo sličiti na brak Terryjeve udovice i pokojnika, a Sonny je postao depresivan. Oduzeo si je život - također pucnjem u glavu.

3. Predosjećaju je životinje

Životinjski mozak, a još više njihovo šesto čulo, velika su nepoznanica za ljude. Najčešće se kao vidoviti navode psi i mačke, no istražitelji paranormalnog objašnjavaju da su oni ljudima najbliži, pa samim time ne uočavamo ponašanje drugih životinja. Poznati je slučaj staračkog doma u američkom Providenceu i mačku Oscaru koji je nebrojeno puta točno predvidio smrt štićenika.





Mačak je, koji po svojoj prirodi nije bio osobito druželjubiv, dolazio je do ljudi koji bi uskoro umrli te se mazio uz njih. U manje od četiri sata nakon toga, štićenik bi napustio ovaj svijet. U nekim slučajevima u kojima su ljudi bili u komi, a liječnici su ih već otpisali - Oscar nije prilazio. Naknadno, ti bi se štićenici "izvukli" i čudesno oporavili.

4. Labuđi pjev

Proces umiranja rijetko je brz - obično se tijelo nekoliko dana priprema na smrt, osobito ako je riječ o dugim i teškim bolestima. Crne i ljubičaste mrlje, sušenje usta, zatvor ili proljev te gubitak apetita fizički su simptomi netom prije smrti, no stručnjaci su uočili jednu neobičnu anomaliju kod velikog broja kroničnih bolesnika.

Naime, unatoč teškom stanju oni često dan do dva prije smrti naizgled "živnu" - um im postaje izoštreniji, bol se smanjuje, a članovi obitelji obično pomisle kako je riječ o poboljšanju stanja. Ipak, to je samo privid, a znanstvenici još uvijek nemaju objašnjenje ovog fenomena. Neke od teorija su kako je to tzv. blagoslov viših sila koji služi za opraštanje od najmilijih.

5. Smrt je zarazna

Još jedan zanimljiv fenomen je svakako onaj umiranja u bolnicama. Naime, bolnice vode statističke podatke o broju smrti - a oni pokazuju kako pacijenti češće umiru vikendom i blagdanima.

No, postoji još jedan zanimljiv podatak - rijetke su pojedinačne smrti na odijelima. Tako se dani dijele na one u kojima se umire te je nekoliko smrtnih slučajeva, kao i oni u kojima nitko nije umro.