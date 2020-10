Stavio si je pincetu u penis i nije otišao liječniku pune 4 godine

Nejasno je zašto je ovaj muškarac smatrao da je stavljanje pincete u penis dobra ideja, ali liječnici tvrde da su to psihijatrijski, alkoholizirani, zbunjeni ili seksualno znatiželjni pacijenti

<p>Još 2015. godine 18-godišnjaku se zaglavila metalna pinceta u penis. Četiri godine kasnije otišao je liječniku, tvrdeći da mu to nije stvaralo probleme. Osim što očito nije iskusio ni jedan od očekivanih simptoma poput upale ili temperature, muškarac je mogao normalno mokriti unatoč tome što mu je u uretri bila pinceta dugačka 8 centimetara.</p><p>Liječnici su muškarca pregledali i rendgenski ga snimili, samo da bi potvrdili da mu je u genitalijama doista pinceta. Nejasno je zašto je smatrao da je zabijanje pincete u penis dobra ideja, ali autori slučaja imaju nekoliko pretpostavki.</p><p>- Strana tijela u urinarni trakt najčešće stavljaju psihijatrijski, alkoholizirani, zbunjeni ili seksualno znatiželjni pacijenti. Liječenje je usmjereno na vađenje stranog tijela, dijagnosticiranje komplikacija i izbjegavanje narušavanja erektilne funkcije - pišu u Urology Case Reports.</p><p>Kako bi uklonili strano tijelo, liječnici su muškarca stavili pod opću anesteziju. Problem je što je pinceta bila otvorena i tako su pritiskale čovjekovo meso. Kako bi se tome suprotstavili, pomoćnik kirurga prisutan na operaciji morao je stisnuti pincetu pritiskujući bočne strane penisa muškarca. Jednom zatvorena, pinceta se može izvući iz uretre, a da oštri krajevi ne nanesu štetu.</p><p>Pacijent nakon zahvata nije imao problema i poslan je kući. Liječnici su mu preporučili da se podvrgne psihijatrijskoj procjeni u slučaju da pati od mentalne bolesti da mu pomognu da to više ne čini, ali on je to odbio. Također se nije vratio u ambulantu bolnice na daljnju njegu. Liječnici napominju da ne vide često takav slučaj, posebno onaj u kojem pacijent godinama čeka da zatraži liječničku pomoć, ali da se to povremeno dogodi.</p><p>- Najčešći razlog samostalnog umetanja stranog tijela u mokraćnu cijev muškarca je autoerotsko i seksualno zadovoljenje, posebno tijekom masturbacije. U velikoj većini slučajeva pacijenti se osjećaju krivima i poniženima te stoga često odgađaju traženje medicinske pomoći - tvrdi tim.</p><p>No, ovaj pacijent sigurno nije jedini slučaj. Prošle je godine 13-godišnjak sebi uspio staviti USB kabel u penis, dok je ove godine još jedan znatiželjni 13-godišnjak nekako gurnuo 29 magnetnih kuglica u mokraćnu cijev (ali tri mjeseca nikome nije rekao jer bio je previše posramljen).</p><p>- Raznolikost stranih tijela koja su umetnuta u genitourinarni trakt prkosi mašti. To uključuje predmete kao što su udice za ribe, metalne žice, ukosnice, vijci, drveni štapići, komadi ribe i telefonski kabeli - pišu liječnici, prenosi <a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/a-man-stuck-a-pair-of-tweezers-up-his-penis-and-didn-t-go-to-the-doctor-for-four-years/" target="_blank">Ifl Science</a>.</p>