Neposluh je samo jedna od faza odrastanja - roditelji, izdržite!

Predškolci ne razumiju razloge zabrana, ali treba ostati smiren i ustrajan i ponuditi im opcije. Kazna se mora dosljedno primjenjivati i zato je važno da bude logična, primjerena i kratkoročna

<p>Djeca tijekom odrastanja žele sve veću samostalnost, pa su često neposlušna i buntovna, što dovodi do sukoba s roditeljima.</p><p>Djeca, kao i odrasli, teže aktivnostima koje ih vode ugodi i zadovoljstvu, a prirodno žele izbjeći neugodu. U dječjoj je prirodi da se protiv neugode bore neposluhom. Djeca imaju svoju volju i ciljeve koji nisu istovjetni roditeljskim, i u razvojnoj dobi, kad počinju spoznavati granice sebe i drugih, počinju pokazivati vlastite zahtjeve te se odbijaju složiti s tuđima.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Uloga roditelja je da djecu nauče zašto je važno raditi ono što nam se nekad ne da.</p><p>Zbog složenosti našeg mozga biološki, psihološki, socijalni i emocionalni razvoj čovjeka vrlo je postupan. Ono u čemu roditelji često griješe je da djeci, koja zbog svoje dobi nisu razvojno spremna za usvajanje određenih ponašanja, nameću pravila i zahtjeve prisilom. Primjerice, predškolska djeca nekad ne razumiju razloge zabrana. U toj dobi još nisu sposobni kontrolirati emocije i odgoditi zadovoljenje potreba. Ono što žele, žele odmah i, ako to ne dobiju, reagiraju burno. To nije neposluh nego obilježje razvojne faze.</p><p>Djeca u predškolskoj dobi uglavnom uče promatranjem i oponašanjem i zbog toga će odrasli najbolje rezultate postići dobrim primjerom. Iskustva pokazuju da je za djecu jednako štetno rasti u obitelji s premalo vodstva kao u onoj u kojoj je vodstvo tiranija.</p><p>Recimo, 10-godišnjak može lakše shvatiti zbog čega bi bilo dobro npr. pospremiti sobu nego što to može petogodišnjak. No u oba slučaja ključno je ponuditi opciju kako i kada da to učini te objasniti zašto je to roditelju važno.</p><p>Nakon što dijete odbije, važno je ponoviti zahtjev na isti način, bez podizanja tona, optuživanja, manipuliranja, izazivanja osjećaja krivice ili moraliziranja. Uvijek se treba osvrnuti na ponašanje, a nikad na cjelovitu osobu djeteta.</p><h2>Primjerene kazne</h2><p>Dijete se ne mora složiti s kaznom, no ona se mora dosljedno primjenjivati i zato je važno da bude logična, primjerena i kratkoročna. Uvijek mora biti definiranog trajanja, primjerena dobi i ne pretjerana.</p><h2>Ne krivite ih</h2><p>Odrasli mogu nepovoljno utjecati na dječji razvoj ako postavljaju zabranu tako da kod djeteta provociraju krivnju, bespomoćnost, sram i nesigurnost. Osobni autoritet razvit ćete ako živite ono što propovijedate.</p>