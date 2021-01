Nepravilnosti na noktima mogu imati crte i udubljenja te djeluju grbavo. Obično se pojavljuju s godinama, znače da se nokti mijenjaju. Jedan od mogućih razloga je i slaba cirkulacija.

- Manjom opskrbom krvi i hranjivih sastojaka, nokat može postati lomljiv i promijeniti izgled - komentirala je Dana Stern, dermatologinja iz New Yorka, za Allure.

U rijetkim slučajevima nepravilna ploča nokta može biti znak većeg zdravstvenog problema.

- Drugi manje vjerojatni uzroci vertikalnih grebena su anemija ili artritis, ali u tim slučajevima obično postoje i dodatni znakovi, poput promjene boje noktiju. Horizontalni grebeni noktiju ili Beauove linije mogu biti rezultat fiziološkog stresa ili čak dijabetesa, abnormalnosti štitnjače te bolesti bubrega - ističe Mona Gohara, dermatologica i profesorica na Yaleu.

No, nepravilnost na noktima može izazvati i fizički udarac na tom mjestu, no taj poremećaj je privremen, trebao bi izrasti za mjesec do dva.

Na loše stanje ploče nokta utječe i način higijene, odnosno konstantno korištenje dezinfekcijskih sredstava.

Aceton je također neprijatelj nokta, izuzetno ga isušuje i čini fragilnim, a može se i 'listati', odnosno pucati u slojevima.

Gel manikura može također oštetiti nokat, ako je došlo do te faze, treba ih pustiti po više mjeseci da se odmore od svega i vrate u zdravo stanje.