Netko je čistačice u Mall of Split optužio da ne rade svoj posao: Znate li kolika im je plaća?

Poruka zalijepljena na vratima ženskog toaleta u trgovačkom centru Mall of Split izazvala je burne reakcije među zaposlenicima i posjetiteljima, a fotografija se ubrzo proširila društvenim mrežama. U njoj autorica proziva i korisnice toaleta zbog neodgovornog ponašanja, ali i dio osoblja zaduženog za održavanje higijene.

"Molim vas da se prema istome ponašate higijenski pristojno. Nije normalno da su daske išpricane, da svašta bacate u WC školjku, da su papiri stalno po podu, da su po dasci otisci tenisica, pločice išpricane fekalijama... Vjerujem da se tako ne ponašate u svojim kućama", stoji u prvom dijelu poruke.

Autorica se potom obraća i pojedinim djelatnicama koje održavaju sanitarni čvor, tvrdeći kako se neke potpisuju na listu čišćenja bez da su posao doista obavile.

"Molim vas pojedine koje održavate ovaj zajednički prostor da se ne potpisujete na listu samo bez da očistite, nego samo dodate papir, a danima budemo bez sapuna. Radimo u prodaji, molim vas ne sjedite po pola sata u WC-u jer mi ne možemo čekati pola sata i više dok vi razgovarate na mobitel", napisala je.

Na kraju poruke naglašava da se kritika ne odnosi na sve čistačice te poručuje kako će, ako se stanje ne promijeni, o svemu obavijestiti upravu trgovačkog centra.

Platite ih pošteno

No netko je na istom papiru kemijskom olovkom ostavio kratak odgovor kojim je stao u obranu čistačica.

"Poštovani, platite pošteno čistačice pa onda možete ovako jesti 'fekalije'", napisao je nepoznati autor.

Taj komentar otvorio je pitanje koje se posljednjih godina sve češće spominje u Hrvatskoj - koliko su čistačice uopće plaćene i zašto ih poslodavci sve teže pronalaze.

Problem manjka spremačica nije novost. S njime se već godinama suočavaju bolnice, trgovački centri, škole i privatne tvrtke za čišćenje.

U Kliničkom bolničkom centru Zagreb stanje je, prema riječima sindikata, postalo kritično. Tijekom godine raspisano je čak 15 natječaja na kojima se tražilo po 20 spremačica, no prijavilo se svega deset kandidata. Sindikat upozorava da su plaće preniske u odnosu na opseg posla te da preostale radnice svakodnevno čiste prevelike površine.

Prema podacima KBC-a Zagreb, prosječna neto plaća spremačice ove je godine iznosila 1235 eura, dok u sustavu državnih i javnih službi početna osnovna plaća za spremačice iznosi oko 824 eura, a nakon 20 godina staža oko 874 eura, ovisno o radnom mjestu i dodacima.

Foto: 123RF

S druge strane, u privatnom sektoru mjesečne neto plaće najčešće se kreću između 780 i 850 eura, dok specijalizirane tvrtke za čišćenje mogu ponuditi između 1000 i 1400 eura, posebno za zahtjevnije poslove.

Mnoge odu i na sezonu

Ljeti je situacija još izraženija jer mnoge čistačice odlaze raditi u turizam, gdje mogu zaraditi više.

Kako su ranije ispričali izvori iz KBC-a Split, svake sezone dio medicinskih sestara i pomoćnog osoblja odlazi na bolovanja ili privremeno radi sezonske poslove, među kojima je i čišćenje apartmana. U zagrebačkim bolnicama također priznaju da pojedine spremačice tijekom ljeta odlaze na Jadran, a potom se na jesen ponovno vraćaju na svoja radna mjesta.

Na oglasnicima se satnica za čišćenje privatnih stanova u Zagrebu kreće oko 12 eura, dok u Dalmaciji tijekom turističke sezone doseže 13 do 15 eura po satu, zbog čega mnogi sezonski poslovi postaju isplativiji od stalnog zaposlenja.

Nije poznato je li uprava Mall of Splita zaprimila službenu pritužbu niti planira li poduzeti mjere nakon što se fotografija poruke proširila društvenim mrežama.