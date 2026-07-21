'Jedna čistačica svake sezone da otkaz i ide peći palačinke na more. Na jesen se opet zaposli'
Čistačica iz zagrebačke bolnice već godinama, doznajemo, daje otkaz u vrijeme sezone i opet se zapošljava jer nemaju dovoljno kadra.
Svake sezone KBC Split muku muči s nedostatkom medicinskih sestara jer odlaze na bolovanje u vrijeme sezone. "Mnogo ih odlazi čistiti apartmane", govore nam izvori iz te bolnice. Samo u lipnju na bolovanju je bilo više od tisuću zaposlenika KBC-a Split, a to je gotovo svaki četvrti djelatnik. Prema podacima HZZO-a, to čini 25 posto svih zaposlenih. Među 1027 djelatnika na bolovanju, najviše je bilo medicinskih sestara, njih 420, te 177 liječnika. No taj problem nema samo KBC Split, već i zagrebačke bolnice iz kojih čistačice također odlaze na Jadran ljeti raditi razne sezonske poslove. Kako doznaju 24sata iz jedne velike zagrebačke bolnice, jedna im čistačica već godinama u svibnju daje otkaz, da bi se ponovno u istoj bolnici zaposlila u listopadu.