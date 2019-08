Neumorna mama s četiri sina: Dajem im savjete o nogometu

Volim biti majka i sretna sam što imam toliko djece. Život mi se sada uglavnom svodi na brigu oko njih i obaveza oko djece imam od jutra do mraka, no mene to ispunjava i pruža mi posebno zadovoljstvo. Ništa mi nije teško učiniti za njih, govori supermama Kristina Klokočki (33) iz Duga Rese, majka četvero dječaka Valentina (10), Antonia (8), te blizanaca Gabriela (4) i Rafaela (4).

- Oduvijek sam priželjkivala više djece i želja mi je ispunjena. Kao djevojčica sam maštala da ću imati četvero djece, a oduševljenje da u trećoj trudnoći nosim blizance bilo je ostvarenje svih snova - kaže.

To što su svi dječaci, nastavlja, ne predstavlja mi nikakav problem jer i sama volim nogomet i muške sportove, a kao djevojčicu su me uvijek više zanimale muške zanimacije od popravljanja auta uz tatu i brata do vožnje motora, tako da se dosta dobro snalazim u ulozi majke dječaka.

Brigu o dječacima uglavnom vodi sama, dok suprug pomaže kada nije na poslu, a ponekad uskaču i bake i djedovi. Kristina radi na pola radnog vremena kao asistentica korisnika Udruge invalida rada Duga Rese, a uz sve kućanske obaveze svakodnevno dječake vodi u školu i vrtić, te na izvanškolske aktivnosti. Najstariji Valentin završio je 4. razred osnovne škole Vladimir Nazor u Dugoj Resi i pet godina trenira nogomet u lokalnom nogometnom klubu, kao i njegov mlađi brat Antonio koji je završio 2. razred, dok blizanci pohađaju vrtić.

Mlada obitelj se svakog jutra budi oko 6.30. Nakon doručka započinju sa spremanjem u školu i vrtić. Valentin je u tome već potpuno samostalan, dok mlađem Antoniju majka pomaže u pripremi odjeće i za to vrijeme sprema blizance Gabriela i Rafaela. Nakon što ih odvede u školu i vrtić majka odlazi do svoje korisnice kojoj između ostalog pomaže i u kućanskim poslovima. Oko podneva završava s poslom i vraća se kući, te odmah počinje s pripremama oko ručka.

- U to vrijeme se iz škole vrate dječaci i najprije zajedno ručamo nakon čega oni rade svoje zadaće, a ja za to vrijeme stavljam prati i sušiti veš, pospremam, čistim, sve svaki dan ispočetka. U 15.30 sati odlazim po blizance u vrtić pa i njima pripremim jelo nakon čega veće dečke vozimo na trening. Nogometni treninzi održavaju se gotovo svakodnevno, a vikendom su uglavnom utakmice i u drugim gradovima i državama.

Obojica obožavaju nogomet, to mi je drago jer sam i ja nekada igrala. Svi ih u tome podržavamo i vatreni smo navijači. A dok su oni na treningu za to vrijeme obično s manjima odem na igralište i tamo se zabavimo ili za to vrijeme nešto obavimo - govori Kristina dodajući da nakon povratka kući priprema večeru, kupa djecu, pripremaju se za idući dan i odlaze na spavanje.

- Navečer kada smo svi na okupu, kada dečki legnu u krevet, i gledaju crtiće, maze se i ljube, to su najljepši trenuci, srce mi je tada ispunjeno do neba - ozareno govori dodajući da joj je najvažnije da dječaci budu zdravi i veseli jer kada je netko od njih bolestan ili ima zdravstvenih problema to su za nju najteži trenuci roditeljstva, drugih teških trenutaka u roditeljstvu nema, kaže nam. Vikend je pak u obitelji rezerviran za odlazak djedu i baki ili na utakmice na kojima Valentina i Antonia često podržava cijela obitelj.

- Mama je super, pomaže mi kada nešto trebam oko zadaće i u svemu. A dala mi je i puno dobrih savjeta u nogometu - spremno kaže Valentin. Uz brojne obiteljske obaveze mama Kristina je uvijek spremna pomoći drugima i već dugi niz godina aktivno pomaže svojim sugrađanima, starijima i obiteljima s djecom tako da za njih prikuplja potrebne stvari, opremu i odjeću za djecu.

- U grupi na društvenoj mreži pratim tko je u potrebi i tada za te ljude uz pomoću prijatelja i poznanika prikupljam potrebne stvari, a uvijek im damo i ono što je nama viška i što nam nije potrebno te poklanjamo onima kojima je potrebno - objašnjava nam Kristina dodajući da inače kada nađe slobodnog vremena voli izrađivati razne stvari i ukrašavati ih decoupage tehnikom (pomoću salveta). Voli i crtati pa se uvijek vrlo rado odazove i na razne radionice u školi i vrtiću, a rado se uključi i u aktivnosti u nogometnom klubu Duga Resa u kojem treniraju dječaci. Osim kućanskih obaveza i brige oko djece Kristina pomaže i roditeljima u poslovima u vrtu, te oko životinja, svinja, ovaca, konja.

Kod mojih roditelja obrađujemo vrt, tamo uzgajamo sve potrebno povrće, a uz to roditelji hrane i svinje, ovce i konje pa pomažem i oko njih.

- Svaki od njih je na svoj način poseban i jedinstven i sve ih volim isto. Dobri su dječaci, puno mi toga i pomažu u kući pospremiti, međusobno se dobro slažu. Uglavnom se veći igraju i zabavljaju zajedno, a manji zajedno, a kada god je potrebno veći će rado pričuvati svoju mlađu braću. Svi se dobro slažemo, nadopunjavamo i funkcioniramo.

Naravno da dio vremena s njima provodi i otac no zbog posla je veći dio dana odsutan. Dječaci su jako vezani za mene jer kada je i suprug kod kuće naučili su se da mama sve radi najbolje - mama najbolje napravi sok, mama najbolje pomaže u zadaći, mama najbolje tješi kada nešto boli, mama najbolje navija na utakmicama. Obožavam biti mama i stvarno uživam s njima i u njihovu djetinjstvu, a vrijeme leti i dječaci prebrzo odrastaju zato uživam u svakom trenutku - zaključuje Kristina.