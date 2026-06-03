Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Izgleda genijalno PLUS+

Neuredni buketi: Novi trend koji daje karakter svakom prostoru

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 3 min
Neuredni buketi: Novi trend koji daje karakter svakom prostoru
Foto: PROMO

Buketi više nisu savršeni - ravni, okrugli i kompaktni, već asimetrični, prozračni i puni ‘stepenica’. Rezultat je pomalo divlji izgled koji podsjeća na livadu

Admiral

Ako je suditi prema najnovijim svjetskim trendovima u floristici, 2026. godina obilježena je povratkom prirodi, održivim materijalima i buketima koji izgledaju kao mala umjetnička djela. Umjesto strogo oblikovanih aranžmana, sve će se više cijeniti prirodne forme, sezonsko cvijeće i "neuredne" kompozicije koje pričaju neku priču.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Crna Barbika': Kažu da je jedna od najljepših Afrikanki
BAVI SE MODELINGOM

FOTO 'Crna Barbika': Kažu da je jedna od najljepših Afrikanki

Duckie Thot, poznata kao 'crna Barbika', osvaja modne piste. Iz Južnog Sudana preselila se u Australiju, a u New Yorku je postala zvijezda unatoč predrasudama i ruganju
Ne mogu si pomoći: Evo o čemu je ovisan svaki znak Zodijaka
KOJI JE VAŠ POROK?

Ne mogu si pomoći: Evo o čemu je ovisan svaki znak Zodijaka

Svi imaju svoju slabu točku ili porok kojem teško odolijevaju, bilo da je to hrana, alkohol ili nešto treće. Astrologija otkriva kojem ste poroku najskloniji prema svom horoskopskom znaku
Dnevni horoskop za srijedu 3. lipnja: Jarac će imati potporu na poslu, Bik putuje u inozemstvo
ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za srijedu 3. lipnja: Jarac će imati potporu na poslu, Bik putuje u inozemstvo

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 3. lipnja i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026