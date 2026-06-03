Buketi više nisu savršeni - ravni, okrugli i kompaktni, već asimetrični, prozračni i puni ‘stepenica’. Rezultat je pomalo divlji izgled koji podsjeća na livadu
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Neuredni buketi: Novi trend koji daje karakter svakom prostoru
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Ako je suditi prema najnovijim svjetskim trendovima u floristici, 2026. godina obilježena je povratkom prirodi, održivim materijalima i buketima koji izgledaju kao mala umjetnička djela. Umjesto strogo oblikovanih aranžmana, sve će se više cijeniti prirodne forme, sezonsko cvijeće i "neuredne" kompozicije koje pričaju neku priču.
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