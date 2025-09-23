Nevenka je oduvijek bila anđeo i to su svi u Splitu itekako znali

Naša je voljena Nevenka sklopila oči. Do posljednjeg je daha ostala hrabra i dostojanstvena, otišla je tiho u vječnost, ostavivši nam svu ljubav. Učila nas je životu otvorena srca, s osmijehom za druge, i sa snagom koja grli i kad je najteže. Njezina dobrota i hrabrost, strpljenje i ustrajnost bili su uzor i oslonac svima oko nje. Ta svjetlost ostaje u nama i bit će nam putokaz. Hvala svima na pomoći, podršci i dobroti koju ste joj nesebično pružali tijekom borbe s bolešću...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:11 Vesna Ujević bavi se humanitarnim radom u Imotskom, ali i Africi. | Video: 24sata/pixsell

Dirljiva je to oproštajna poruka Vedrana, Ivora i Nikole, supruga i sinova Nevenke Mardešić, poznate splitske humanitarke, izvršne direktorice udruge HELP, koja je preminula u nedjelju, u 62. godini, nakon teške bolesti.

Nevenka je desetljećima, od sad već davne 1992., kroz udrugu HELP pomagala ovisnicima, ljudima na margini društva koji sebi nisu mogli pomoći. Mnoge je vratila u život, na pravi put, iz pakla droge izvukla mlade ljude. Neumorno je organizirala radionice o opasnostima droge, o prevenciji, udruga je ovisnicima omogućavala zamjenu upotrijebljenih igala, testiranje na bolesti, dnevni boravak... Bez političkih, vjerskih ili drugih utjecaja, poticala je mobilnost mladih, volontiranje, radila na poboljšanju neformalnog obrazovanja i međukulturnog razumijevanja te poticala volonterstvo na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Split: Nevenka Mardešić, izvršna direktorica splitske udruge Help | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

A onda je u svibnju Nevenka zamolila druge za pomoć. Objavila je da boluje od metastatskog melanoma, agresivnog oblika raka kože koji je odolio svim dostupnim terapijama u Hrvatskoj. No Nevenka se nije predavala, pronašla je revolucionarnu terapiju u Izraelu, gdje su je primili na liječenje, no trebala joj je novčana pomoć.

- Moja obitelj i ja ne možemo to iznijeti sami. S poniznošću vas molim za pomoć, bilo donacijom, dijeljenjem ove kampanje ili jednostavno riječima podrške i ohrabrenja. Svaki čin dobrote približava me životu - objavila je na društvenim mrežama u svibnju, godinu dana nakon tihe borbe s agresivnim rakom.

Dotad pomoć nije tražila, a istodobno je neumorno radila u udruzi. Na njenu su objavu reagirali mnogi - i oni koji su bili upoznati s onim što je radila i oni koji su za Nevenku čuli prvi put. Brzo su prikupili novac i Nevenka je mogla u Izrael po svoju nadu.

- Ganuta sam do neba, i u šoku, nisam znala da toliko ljudi brine za mene, hvala vam svima! - poručila je preko 24sata uoči odlaska na liječenje.

Kako je uvijek radila u pozadini, tiho, bez ikakve pompe, iznenadilo ju je koliko je ljudi sad bilo spremno pomoći njoj. Tad nam je ispričala kako je sve počelo u svibnju 2024., s tek malom, jedva primjetnom crnom točkicom na nožnom prstu. Nakon početnih lutanja s dijagnozom, na kraju je napravljena biopsija, koja je pokazala da je riječ o opasnome melanomu, koji je ubrzo metastazirao na ostale organe. Nevenka nam je o svemu tome govorila smireno, hrabro, optimistično, pribrano.

Foto: HELP

- Radila sam cijelo vrijeme, i za bolest su znali samo moji najbliži. Karcinom je, međutim, metastazirao na pluća i jetru, pa su krenule nove terapije. Moja obitelj i ja ne možemo to iznijeti sami, zato sam molila pomoć. Potaknula me prijateljica - rekla mi je da cijeli život tražim novac za druge, za projekte, a za sebe ne bih pitala. Evo, pitala sam, i šokirala se koliko je ljudi spremno pomoći mi, ganuta sam potpuno - rekla nam je Nevenka prije četiri mjeseca.

- Vjerujem u suosjećajnost, život sam posvetila promoviranju javnog zdravlja i ljudskog dostojanstva - napisala je na stranici za prikupljanje pomoći i otišla na prvu rundu liječenja u Izrael.

Na društvenim je mrežama redovito objavljivala kako ide liječenje, i dalje pomažući drugima. Iako se borila za život, te su njene objave bile duhovite, životne, i izrazito optimistične.

Split: Nevenka Mardešić, izvršna direktorica splitske udruge Help | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Osjećala sam se ka fakir dok sam nepomično ležala s brokvama zavidanim u glavu. Ali to je iza mene, idemo nazad na Šoltu - pisala je Nevenka.

U kolovozu je njezin sin Ivor objavio da se mama lavovski bori i da sve pozdravlja... A onda je, u nedjelju, splitska humanitarka zauvijek zatvorila oči.

Na društvenim mrežama dirljive poruke, i poruke zahvalnosti, ostavljaju mnogi kojima je pomogla, s kojima je surađivala...

"Ona je bila žena s velikim srcem, uvijek spremna pomoći drugima, uvijek s vjerom u čovjeka i dobro. Hvala joj na toplini i na podršci, na hrabrosti kojom je svjedočila život...Hvala joj na svemu što je dala zajednici, i svakome koga je dotaknula svojom dobrotom, mnogima koji su se našli na margini društva...", jedna je od takvih poruka.

Kad smo s Nevenkom za 24sata razgovarali u ožujku prošle godine, na temu ovisnosti, kazala je kako je sustav prevencije nekad bio bolji.

Split: Nevenka Mardešić, izvršna direktorica splitske udruge Help | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Politike donose zakone i strategije, a nas se, koji smo na prvoj liniji, najmanje pita. Ovisnika je jedino važno izliječiti, a roditelji često zaziru od slanja djeteta na liječenje jer ne znaju kako se s tim nositi i kako reći 'selu'. Instant rješenja za ovo nema. Ako postoji podržavajuća obitelj i zdravo okruženje, izlječenje je moguće, puno je takvih primjera - rekla je tad Nevenka.

Život je posvetila onima od kojih su ostali dignuli ruke. Neumorno je upozoravala na nove, nepoznate droge koje preplavljuju tržište.

- Za puno ovisnika danas se ne zna da to jesu. Imate ih u obitelji, u zgradi, svuda, i uglavnom se problem prekasno otkrije. Roditelji više ne mogu tako lako znati da se dijete drogira, ili s kim se druži, a droga je dostupna na jedan klik mišem, ne treba tražiti dilera na ulici. Uostalom, droge u obilju ima i na zabavama, vjenčanjima, na 'sijelima'. Miješaju je, ovisnici su postali politoksikomani. Zadnjih nekoliko godina značajno je povećan broj mladih na psihijatrijama zbog različitih poremećaja. Rezultat je to miješanja i korištenja sintetičkih droga - upozorila je Nevenka.

Kako je borba protiv ovisnosti bila njena misija, njene je riječi važno ponoviti.