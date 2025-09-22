Obavijesti

TUGA U SPLITU

Preminula splitska humanitarka Nevenka Mardešić. Život je posvetila pomaganju drugima

Preminula splitska humanitarka Nevenka Mardešić. Život je posvetila pomaganju drugima

Split je ostao bez velike i hrabre žene. Od teške bolesti preminula je Nevenka Mardešić. Žena koja optimizam nije gubila ni u najtežim trenucima. Dijelila je detalje liječenja, hrabrila druge i čvrsto vjerovala u pobjedu

Nevenka Mardešić (61), izvršna direktorica splitske udruge HELP i velika humanitarka koja je desetljećima pomagala ovisnicima, preminula je od teške bolesti, javlja Dalmacija Danas. 

Podsjetimo, Nevenki je bio dijagnosticiran metastatski melanom koji je iscrpio sve terapijske mogućnosti u Hrvatskoj. Tada joj je bila potrebna pomoć za nastavak liječenja u klinici u Izraelu. Splićani nisu htjeli odustati od svoje Nevenke, u rekordnom je roku prikupljeno više od 75.000 dolara potrebnih za početak terapije.

Građani Splita i Dalmacije općenito, koji jako dobro znaju što je Nevenka kroz godine napravila za zajednicu, uprli su sve snage da joj pomognu, kao i brojni drugi u Hrvatskoj. Desetljećima je strpljivo i predano pomagala ovisnicima o drogi, udruga HELP ih besplatno testira na bolesti, savjetuje, pruža im dnevni boravak, upućuje na terapije i educira mlade...

Dijelila je detalje liječenja, hrabrila druge i čvrsto vjerovala u pobjedu te će po svojoj snazi i nesebičnosti ostati zapamćena u srcima svih koji su je poznavali.

