Šimleša prehodao od Meksika do Kanade i skupio 17.000 eura za humanitarni cilj

Riječ je o trasi koju uspije završiti tek jedna od pet osoba, a Bruni je za ovu avanturu trebalo nešto manje od pet mjeseci.

Hodajući u prosjeku 12 sati dnevno, Šimleša je prikupio 17.000 eura u humanitarne svrhe, od čega 4.500 eura za Zakladu „Ljiljana Pranjić – Živi svoje snove“, a 12.500 eura za rad udruge „SVE za NJU“.

Udruga, koja već godinama pruža stručnu i prijeko potrebnu psihološku pomoć ženama oboljelima od raka, na ovaj će način moći pružiti čak 400 sati besplatne psihološke pomoći oboljelim ženama. Sredstva namijenjena Zakladi „Ljiljana Pranjić – Živi svoje snove“, osnovanoj u spomen na ženu koja se 21 godinu hrabro borila s rakom, pomoći će u ostvarivanju želja i potreba onih koji ih sami ne mogu ostvariti.

- Motivacija mi je bila kristalno jasna i nikada se nisam pitao što mi je ovo trebalo. Dvije godine trenirao sam za fizičke izazove, a čitav život za one psihičke, samoću, napor, higijenu i monotoniju. Dolazak do cilja kombinacija je ponosa, olakšanja i sreće. Odao sam počast divljini, u sebi i svuda oko sebe. Zabilježio sam svetost prirode i života. Boli se neću sjećati, to će proći, ali sjećat ću se svih lijepih trenutaka. Ovo je doista ostvarenje sna - poručio je Šimleša po završetku avanture.

Kako sam kaže, ostvario je vlastiti san, a želio je pritom pomoći i drugima da ostvare svoje snove. Na svom putovanju od Meksika do Kanade, Šimleša se susreo s nizom izazova i prirodnih prepreka. Imao je bliske susrete s medvjedima i čegrtušama, prelazio je snježne vrhove i nabujale rijeke, te prolazio kroz požarima pogođena područja.

U pustinji ga je pratila vrućina i nestašica vode, u Sierra Nevadi snijeg i rijeke, a u Sjevernoj Kaliforniji posljedice požara. U Oregonu je uživao u Crater Lakeu i šumama koje su mu pružale zaklon od kolovoške vrućine. Završna dionica kroz saveznu državu Washington donijela je sparinu, dim od požara i fizičke bolove, ali i ostvarenje višegodišnjeg sna.

Osim prirodnih ljepota, Šimleša je posebno istaknuo dobrotu ljudi koje je susretao. Mnogi Amerikanci pomagali su mu otvarajući vrata svojih domova i pripremajući hranu, a podrška je stizala i od naših ljudi koji su ga presretali na stazi. Put ga je iscrpio i fizički, pa je nakon Sierra izgubio 12 kilograma u prva dva mjeseca.

Bez obzira na završetak Šimlešine humanitarne akcije, udruga “SVE za NJU”, kao i Zaklada „Ljiljana Pranjić – Živi svoje snove“, donacije primaju tijekom cijele godine.