Veliko čišćenje mora u Umagu: Opušci su najopasniji otpad!

Kad pričamo o Jadranskome moru, većina nas odmah pomisli na beskrajno plavetnilo koje se presijava pod zrakama sunca dok ga prekidaju sitni veseli valovi. Vidimo nepreglednu površinu koja zaista izgleda veličanstveno, no da samo jednom zaronite s našim roniocima i pogledate što se sve krije ispod nje, bili biste šokirani. Četvrta akcija čišćenja podmorja u Umagu pod nazivom "Sjajni Umag", u kojoj je krajem svibnja ove godine sudjelovalo 10 ronilaca i 41 volonter koji su čistili plaže i trajala je od 9 do 15 sati, završila je s čak 2360 kilograma otpada, odnosno oko 10 kubičnih metara smeća, kaže Juraj Kavčnik, organizator i jedan od petorice osnivača neprofitne organizacije You(r)Sea, koja se bavi promicanjem zaštite okoliša i djeluje u Italiji, Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj.

Tih 2,36 tona smeća nisu rekordna akcija, u jednoj od njih prikupljeno je i više od 8 tona smeća, što ovisi o broju ronilaca i volontera koji se okupe, kaže sugovornik. Institut u svojim akcijama okuplja volontere s ciljem da mjesta koja očiste od smeća zasjaju ljepšim sjajem i potiče svijest o tome koliko dobroga svatko od nas može učiniti za okoliš.

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- Jako smo sretni zbog toga što smo i ove godine uklonili toliko smeća, no moram upozoriti. Za mjesec dana bit će ga opet, a kako pokazuju naše akcije, iz godine u godinu skupe se opet iste hrpe smeća i u moru i u okolišu, pa zbog toga organiziramo i škole za mlade o tome kako možemo pridonijeti zaštiti okoliša. Mladi su u tome već dosta osviješteni i ono što primjećujemo jest da su oni ti koji će starije često povući za rukav i upozoriti ih da ne mogu ostaviti smeće iza sebe na plaži ili odbaciti neko smeće u prirodi, što nam daje nadu da akcije itekako imaju smisla - kaže sugovornik. Dodaje kako osnivači Instituta You(r)Sea nisu aktivisti, već uglavnom gospodarstvenici i zaljubljenici u prirodu i more, koji žele potaknuti svijest o tome da turistička zemlja kao što je Hrvatska (kao i Italija, Austrija i Slovenija, gdje You(r)Sea također djeluje) mora voditi računa o tome da sačuva ljepote koje ima radi turista koji dolaze, ali i budućih generacija svojih stanovnika.

Foto: Lea Bodor/EXIT Photo Team

- Vlasnik sam turističke tvrtke, pa slobodno mogu reći da je turizam najvažnije što u Istri imamo, jer je to pokretač razvoja. Kad pogledate turiste koji nam dolaze, oni se rijetko žale na kvalitetu apartmana, na to da im nedostaju bazeni, na gastronomiju ili razinu druge usluge, ali imamo slabije ocjene kad je u pitanju čistoća okoliša. I ako time ne budu zadovoljni, rjeđe će se vraćati - ističe Kavčnik još jedan od motiva za brojne akcije koje pokreće.

Procjenjuje se da se u Jadranskom moru nalazi iznimno velika količina otpada, a samo na morskom dnu leži više od (80) % ukupnog otpada u moru, dok na plaže dolazi između deset i 15 posto.

- Što sve nalazimo u moru? Zaista svašta, od plastičnih čaša, žličica, plastičnih flaša od sokova pa do automobilskih guma. Slično je i s otpadom koji volonteri prikupe na plaži, no uvijek najveći dio otpada čine opušci. Njih uvijek skupimo više tisuća. Možda vam se čini da je jedan opušak sitnica, no treba znati da je riječ o otpadu koji sadrži otrovne supstance, koje kiše ispiru i otrovi tako mogu doći i do vode koju pijemo. Osim toga, tijekom kiša često se stisnu u grumenje koje može začepiti odvode i tako dovesti do poplava - ističe sugovornik.

Foto: Lea Bodor/EXIT Photo Team

Zbog toga je jedna od važnijih aktivnosti Instituta You(r)Sea akcija "Ponesi svoj opušak". Ranije su na plažama dijelili pepeljare od reciklirane plastike koje se nakon korištenja mogu baciti u kantu s otpadom, sad ih više nemaju, no potiču ljude da nose neke slične pepeljare na plažu. Čak i bez njih, uvijek pri ruci imamo nešto što može poslužiti za skupljanje opušaka koje ćemo kasnije baciti u kantu.

- To je dio našeg nastojanja da potaknemo ljude da uvijek pokupe svoj otpad kad odlaze s plaže ili izleta u prirodu. Kad bi svatko od nas to učinio, živjeli bismo u puno ljepšem okolišu - ističe Kavčnik.

Dodaje kako ima još puno toga što svatko od nas može učiniti u brizi za ugodniji i čišći okoliš. Tako neke od poruka Instituta You(r)Sea kažu: Svaki put kad se nađeš na plaži, pokupi pet komada otpada oko sebe, bez obzira na to što nisu tvoji. Tako ćemo brže očistiti smeće s plaža. Još je lakše ako svaki put kad odlazite s plaže pokupite svoj otpad i odložite ga u za to predviđene kante ili kontejnere. Ako vidite da nema dovoljno kanti, pronađite nadležne kojima to treba prijaviti i potaknite ih da postave više spremnika otpada tamo gdje su potrebni. Jedna od naših poruka je 'Veslaj i skupljaj', namijenjena surferima na SUP daskama, koji mogu pokupiti otpad koji pluta na površini, a poseban dio priče vezan je uz pouku mladima da se poštuju bića koja žive u moru.

- Nastojimo poticati svijest o tome da morske životinje nisu igračke i da ih trebamo promatrati s udaljenosti, bez da ih vadimo iz mora kako bismo ih fotografirali ili kako bismo promatrali njihovo ponašanje izvan prirodnog okoliša. Neke od tih životinja su zaštićene jer im ionako prijeti izumiranje pa takvim ponašanjem itekako negativno možemo utjecati na prirodni morski ekosustav - upozorava sugovornik i dodaje:

- Jedna od aktivnosti koje su još u planu i nadamo se da ćemo ih moći pokrenuti ako pronađemo jake partnere je i čišćenje obalnih šuma. Naime, ja sam lovac i svi moji prijatelji lovci koji su prošetali kroz šume ne samo u okolici Umaga, nego diljem obale, uvjerili su se kako je u njima mnogo divljih odlagališta i svako malo niču nova. To je katastrofa za te prekrasne šume, ali i velika ekološka opasnost, jer kad padaju kiše koje ispiru taj otpad, mnogi otrovi ulaze u prirodu i tako dolaze i do vode koju pijemo. Zato nam je cilj pokrenuti akcije čišćenja tih šuma i podizanje svijesti o tome da ne smijemo odbacivati smeće u prirodu.

Foto: Lea Bodor/EXIT Photo Team

Svaki puta kad Jurij Kavčnik spomene podizanje svijesti građana o potrebi da brinemo o okolišu, to nas podsjeti na Sizifov posao, pa prilično raduje njegova ocjena da se zadnjih godina kroz akcije koje se provode na području Umaga ipak primjećuje napredak.

Foto: Lea Bodor/EXIT Photo Team

- Primjećujemo taj napredak, najviše kod mladih, koji su danas sve aktivniji u tome da i starije podsjećaju na to da ne ostavljaju smeće iza sebe u prirodi. To vidim i po svoje dvije kćeri, koje su sad već odrasle i rado sudjeluju u našim akcijama. Primjećujemo i da Grad Umag čini sve značajnije napore u tome da očisti smeće sa svojih ulica, a uskoro će se poraditi i na tome da se spremnici otpada postave i u staroj gradskoj jezgri, što je sjajna stvar. Pomalo okupljamo lovce i pripremamo se na čišćenje šuma, a poseban znak da napredujemo je to da nam se u brojnim aktivnostima svaki put pridružuje sve više volontera i turista. To znači da raste svijest o tome da je važno biti aktivan i da jedino tako možemo doći do ozbiljnih promjena - zaključuje Jurij Kavčnik, jedan od osnivača Instituta You(r)Sea.