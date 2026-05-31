Ribari upecali plastične čaše iz Jugoslavije: Jednom smo ulovili perilicu, ali i cijelo jedro...

Dvije smo čašice ulovili, a na njima još piše Jadrolinija, Rijeka - Jugoslavija. Ako znamo da te države više nema, pretpostavljamo da su s kraja osamdesetih godina. S obje boja nije otpala, a iz jedne se može i piti, dok je druga oštećena, kaže nam koćar Ivica Cvitan (50) iz Sovlja koji je neobičan ulov iz prošlog stoljeća ulovio u moru oko otoka Žirja u šibenskom akvatoriju.

Više od 18 nautičkih milja od obale, čašice su se nalazile duboko u moru. Nije jasno kako i kada su tamo završile.

- Mreže potežemo s dubine od 180 do 210 metara, pa su se i one tamo nalazile. Sad su ugledale svjetlo dana i spremili smo ih u posebne vreće. Nije mi to jedini takav ulov. Najveći je bio mašina za pranje suđa, a uhvatio sam jednom i cijelo jedno jedro, kaže Cvitan koji sa svojom 21 metarskom koćom godišnje izvuče oko dvije tone otpada koje ne pripada moru. Svako potezanje mreže na ovom brodu, na površinu osim ribe, izvuče prosječno desetak kilograma plastike i drugog otpada.

- Imamo posebne vreće u kojima se odvaja takav otpad pa se on vraća na obalu. Taj otpad onda odnosimo na za to predviđena mjesta - objašnjava ribar.

Foto: RZ Adria Tribunj

Najviše otpada ima, tvrde ribari, tamo gdje najmanje rade brodovi. Posebno se veće količine otpada u mrežama nađe u travnju, za vrijeme velikog juga.

- S ovim brodom sam skoro dvadeset godina na moru ispod Blitvenice, i mogu komotno reći da se u mrežama našlo sigurno plastike za napuniti šleper - kaže ribar.

U ribarskoj zadruzi Adria iz Tribunja, udruženo je dvanaest zadrugara, od kojih je sedam vlasnika koća. Zapravo su i koće, brodovi koji vuku mreže po dnu pa se najviše i njihovim mrežama nađe odbačenog otpada. Svi oni zajedničkim snagama, što izvade iz mora - ne vraćaju.

- Morski otpad nije komunalni otpad - objašnjava nam menadžerica zadruge Ivana Bračanov (38). Podaci koje ima ona, su zastrašujući. Naime, u 12 godina kad se počelo sa zbrinjavam otpada iz mora, zadrugari su ‘ulovili’ oko 130 tona morskog otpada.

- Podaci iz vremena korone su nepostojeći jer se tada jako malo išlo na more - kaže Bračanov, te dodaje, nije sporno da otpada ima, a i svijest je narasla, pa se on ne vraća u more, nego preko raznih projekta u koje su ribari uključeni propisno zbrinjava.