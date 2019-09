Najčešće greške nakon prekida: Nije poanta pronaći krivca...

Nakon prekida ne treba odmah početi s analiziranjem veze, već trebamo izraziti svoje emocije - ako smo tužni, trebamo si dati prostora da jednostavno budemo tužni, ako smo ljuti, u redu je izraziti ljutnju - kaže Bruno Šimleša, pisac, kolumnist, predavač, televizijski voditelj, diplomirani sociolog i autor knjige 'Ljubavologija'.

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Trebate priznati svoje osjećaje i izraziti ih, jer ako prerano uđete u analizu, dok ste još pod utjecajem snažnih emocija, nećete donijeti najpametnije zaključke.

POGLEDAJTE VIDEO (poznati o prekidima):

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Kad u nama vriju emocije, naša glava ne funkcionira i skloni smo brzopotezno donositi zaključke. Naš će ego biti sretan ako partnera ili sve muškarce ili sve žene pošaljemo u neku stvar, ali tako nećemo shvatiti zašto smo privukli i pristali na odnos baš s takvim partnerima. Dakle, nije poanta pronaći krivca, već rješenje, ali tek nakon što izrazimo sve emocije. Ponekad nam treba malo vremena jer smo se već tijekom veze pomirili da je vrijeme za kraj, ali ako nismo spremni za prekid, u redu je uzeti si i dane pa i tjedne za taj proces - tvrdi.

Foto: Dreamstime

Kod prekida je važno imati podršku obitelji i prijatelja, ali to nije čest slučaj.

- Obitelj nas često okrivljuje za prekide jer 'što to govori o tebi'. Neki roditelji navijaju da njihova djeca ostanu u lošem braku jer 'barem su u braku'. Oni žele da zadovoljimo formu, a živo im se fućka za sadržaj - objašnjava sociolog Šimleša.

Dodaje i da ako ne dobijete potrebnu podršku od obitelji i prijatelja, ili ako vam dana nije dovoljna, sasvim je u redu potražiti stručnu pomoć. Ljudi često nakon prekida ne izraze emocije, prebrzo uđu u drugu vezu, ne nauče dovoljno iz prethodne veze i ne ponašaju se ljudski u prekidu.

- Ako je prekid bio prljav, mnogi će imati potrebu obrisati broj i prekinuti kontakt s bivšim i to treba razumjeti jer oni tada ne žele da ih išta podsjeća na bivše - objašnjava Šimleša i dodaje da moramo imati na umu i da naša sjećanja ne može obrisati pritiskanje jedne tipke.

No, u većini situacija je mudro uzeti pauzu od kontakta s bivšim partnerima. Jedan od čestih problema je i pitanje zajedničkih prijatelja.

- O tome se svakako ne govori dovoljno jer nakon prekida, ne slijedi samo podjela materijalnih dobara, već i nematerijalnih u koje spadaju i zajednički prijatelji. Mnogi tada dožive i veći šok jer su za prekid s partnerom imali ranija upozorenja, prethodne svađe i slično, a za prekid s prijateljima nisu pa kad im i oni okrenu leđa, osjećaju se enormno povrijeđeno i izdano - kaže Šimleša.

Dodaje i da većina iz veze izađe s onim prijateljima s kojima su ušli u nju. Čak i kad se ti prijatelji ne slažu s načinom prekida veze ili s ponašanjem svog primarnog prijatelja, najčešće ipak odaberu njega u toj 'podjeli nematerijalnih dobara'. I tada je zrelo iskomunicirati to s drugim partnerom.

Foto: Dreamstime

3 koraka prije nove veze

Nikako nemojte odmah uskakati u drugu vezu. Kad smo povrijeđeni, jedan dio nas će željeti što prije zaliječiti svoje rane pa pomislimo da je dobro odmah uskočiti u novu vezu. No, prije nego uopće pomislite o novom partneru, Šimleša savjetuje da napravite tri koraka.

- Prvi korak - je izraziti sve emocije, to je apsolutno nužno.

Drugi korak - trebamo si uzeti vrijeme da nam se posloži doživljaj sebe. Naime, jedan dio onoga što mislimo o sebi stvara se pod utjecajem onoga što drugi misle o nama, to nazivamo društveno ja. Što su nam druge osobe bliže, to njihovo mišljenje o nama više utječe na naše mišljenje o sebi. Dakle, kad smo s nekim dugo u vezi, ono što misli o nama utjecat će na naše mišljenje o sebi. Npr. ako ta osoba misli da nismo vrijedni pažnje i razumijevanja, veća je vjerojatnost da ćemo to i sami misliti o sebi. Možda su naše ponašanje tumačili kao sebično ili su stalno govorili da smo ružni i debeli… O čemu god da se radilo, treba nam vrijeme da njihovo tumačenje nas, koja često nema nikakve veze s realnošću, izbacimo iz sebe. Trebat će nam pametno iskorištenog vremena da ponovno kreiramo realniji dojam o sebi na koji neće utjecati mišljenja ljudi koji nas nisu znali cijeniti.

I treći korak - trebamo nešto naučiti o sebi, ljubavi, vezama… Možda krivo biramo partnera, možda imamo u sebi previše rana pa ni nije vrijeme za novog partnera, nego za dobrog terapeuta, možda trebamo shvatiti što trebamo tražiti od partnera, a što od sebe, možda trebamo otkriti svoju ljepotu i što sve možemo dati pa ćemo tako otkriti i što sve zaslužujemo primiti - navodi Šimleša.

Dodaje kako će ponekad trebati kratko vrijeme za sva tri koraka, pogotovo ako smo započeli s njima dok smo još bili u vezi. Ali u većini situacija, trebat će nam barem nekoliko tjedana, a ponekad i nekoliko mjeseci.