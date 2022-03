Nevjerojatna situacija: Oko joj 'iskočilo' iz glave dok je rađala!

Nakon što su počeli trudovi 23-godišnja Bethany Collins dobila je Pitocin, sintetski hormon koji pomaže stimulirati mišiće maternice i uzrokovati kontrakcije, kako bi se ubrzao porod.

Međutim, unatoč tome, Bethanin vrat maternice se još uvijek nije otvarao. Doživjela je jake kontrakcije, a s obzirom na to da su u tom trenu pali otkucaji srca kod bebe, odlučila se i za epiduralnu.

Nakon što je svom snagom tiskala, Bethany je osjetila snažan pritisak u lijevom oku i shvatila da nešto nije u redu.

- Čula sam pucanje i pitala doktora ‘je li moja očna jabučica još uvijek u mojoj glavi? - kaže Bethany, na što joj je doktor odgovorio da joj je oko na mjestu.

Ali, nakon što je otvorila oči sve joj je bilo mutno. Osjetila je jaki pritisak u lijevom oku, ali unatoč tome ja nastavila tiskati.

- Nakon poroda doktor je odnio bebu kako bi ju pregledao. Pitala sam muža 'je li moja očna jabučica stvarno u mojoj glavi?' - kaže.

- Ne može biti jer osjećam toliko jaki pritisak u lijevom oku i jedva da nešto vidim. Rekao je da definitivno oko više viri van od desnog oka, ali da nije tako loše - prepričala je.

Dok ju je šivao, Bethanin liječnik je primijetio da nikada prije nije vidio da se tako nešto dogodilo, pa je odlučio nazvati optometrista da joj pogleda oko.

- Rekla sam mu da me ne boli, ali on je samo nastavio gledati u moje oko. Doveo je i druge mlade liječnike i svi su me pregledali. Taj dan sam definitivno bila tema svih razgovora - rekla je Bethany.

- Moja slatka medicinska sestra me je pitala želim li flaster za oko, kako bih mogla drugim okom vidjeti bez smetnji. Donijela mi je paket navlaka za bradavice i zalijepila jednu preko oka - ispričala je.

Nakon 10 minuta, Bethanyno oko počelo je još više viriti, a situacija se preko noći nastavila pogoršavati.

- Sljedeći dan, optometrist me ponovo pregledao i komentirao da nikada prije nije vidio ovako nešto - rekla je i dodala da je 'konačna presuda bila da je to posljedica velikog pritiska od siline tiskanja, te da su joj rekli da pričekam i vidi hoće li se oko vratiti natrag u šupljinu.

Nakon dva tjedna je primijetila poboljšanje, ali i plavicu kako nastaje oko oka.

Srećom, Bethanino oko se otad vratilo natrag u duplju te normalno vidi. Danas uživa u životu novopečene majke male Phoebe Belle.

- Trebalo je šest tjedana da mi se oko konačno vrati na mjesto i izjednači s drugim, ali tijekom tog vremena sam bila uvjerena da više nikad neće biti isto. Stvari su sada super, jer imam prekrasnu dvomjesečnu bebicu i dvije normalne očne jabučice - zaključila je.

U videu koji je podijeljen putem TikToka, Bethany je govorila o svojim dodatnim mukama tijekom poroda, prikupivši više od 1,9 milijuna pregleda i 260.000 lajkova.

