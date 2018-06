Prirodni osvježivač zraka: Kora citrusa i klinčići kuhani u vodi

Odaberite glavnu stvar koja privlači pažnju u sobi, stavite je u sredinu i ukrašavajte oko nje, savjetuje Yumi Sakugawa, autorica knjige “The Little Book of Life Hacks: How to Make Your Life Happier, Healthier, and More Beautiful”.

- Ako imate odličan kauč u dnevnoj sobi, ukrasite okolinu: stavite sliku iznad njega, vaze s cvijećem ili druge omiljene ukrase s obje strane kauča. U dnevnoj se sobi sve četiri noge kauča, fotelja i stolaca koje su postavljene oko istog stola, moraju nalaziti na tepihu. Ako je tepih premali, sve će izgledati kaotično - dodaje autorica.

Foto: 24sata/24sata

Protiv neugodnih mirisa

Otkriva i korisne savjete za čišćenje doma.

- Kako biste uklonili neugodne mirise iz kuhinje, skuhajte klinčiće u vodi na štednjaku. Kada voda krene krčkati dodajte kore naranče i limuna. Kako biste unijeli ugodan miris u ostale prostorije, komadiće vate umočite u ekstrakt vanilije ili badema i stavite ih na nekoliko nevidljivih mjesta u prostorijama - predlaže.

Ističe i nekoliko namirnica koje možete zamijeniti drugima pri kuhanju, primjerice ako vam nedostaje soli, zamijenite je s polovicom količine limunovog soka, a umjesto jaja, za pečenje kolača iskoristite polovicu banane ili 1/4 šalice nezaslađenog soka jabuke. Osim uređenja i čišćenja, govori i o ljubavi prema sebi. Kaže kako je najvažnije svakodnevno prihvaćanje samog sebe koje se postiže u četiri koraka.

- Prvenstveno je važno voditi osnovnu brigu o sebi. Redovito vježbajte, hranite se zdravo i pijte puno vode, meditirajte, bavite se aktivnostima u kojima uživate, spavajte dovoljno, družite se s obitelji i prijateljima. Napravite listu svih stvari koje vam se sviđaju kod vas (može uključivati i vaša postignuća) te je uvijek držite uz sebe. Vježbajte pozitivan razgovor sami sa sobom onako kako biste razgovarali s malim djetetom. Za kraj, učinite nešto za sebe, kako biste se osjećali posebno i cijenjeno, primjerice kupite si cvijeće - savjetuje autorica. Dodaje da je važno i nositi odjeću koja naglašava vaše adute.

Kako odabrati boje

- Odjeća bi trebala odražavati vaš osobni stil. Svatko je drugačiji. Ako vam nešto ne stoji dobro, odnesite taj predmet krojačici da vam ga prekroji, to čini veliku razliku. Naučite koje boje odgovaraju vašem tonu kože i vašoj kosu, odnosno imate li topao ili hladni podton - navodi autorica pa objašnjava:

- Ako vam vene na unutrašnjosti zapešća izgledaju više zelenkasto nego plavo i ako vam bolje stoji zlatni nakit, imate topli podton i najbolje izgledate u zemljanim i toplim bojama. S druge stane, ako su vam vene više plavkaste ili ljubičaste boje i ako vam bolje stoji srebrni nakit, onda imate hladni podton i najbolje vam stoje metalne nijanse i hladne boje - tvrdi Sakugawa.

Razmislite o tome tko su vaše modne ikone, kakav stil vas privlači i čini sretnima, kojih stilova se bojite... Riskirajte i mogli biste se iznenaditi, kaže autorica.

- Nemojte biti sluga modnim trendovima. Pratite modni trend jedino ako vam se sviđa i ako vam odlično stoji. Nosite ono u čemu se osjećate lijepo. Otkrivanje, stvaranje i življenje svog jedinstvenog modnog stila je životno putovanje - zaključuje.